Egidijus Dragūnas atvirai apie santuoką ir gyvenimą po 50-mečio: kai kas nustebins ne vieną

Faktiškai viską, ką iki šiol žinojote arba manėte žinantys apie E. Dragūną, galite pamiršti. Toks atviras, ramus ir filosofiškas jis buvo šį kartą.
„Man nieko nereikia, užtektų turėti vieną kostiumą, 300 porų kojinių ir kokius 50 apatinių“, – sakė milijonieriumi vadinamas dainininkas.
Atlikėjas kuklinosi dėl šio titulo, nes, jo manymu, milijonieriui reikia turėti daug milijonų, o tiek jis dar neturi. Tiesa, penkiasdešimtmečio riba, kardinaliai pakeitusi jo gyvenimą, kai kurių įpročių nepaveikė, todėl Selui vis dar reikia daug kojinių – jis jau daug metų jų neskalbia ir tiesiog kasdien dėvi naujas.
Tačiau pastarieji metai buvo turtingi ir kitų įvykių – ne tik jubiliejaus, bet ir vestuvių.
„Susituokiau 49-erių. Anksčiau žmonės jau mirdavo tokio amžiaus“, – juokavo Egidijus. „Sakiau žmonai, kad turime bent metus kartu pagyventi ir tik tada tuoktis, kad nejuokintume žmonių.“
Ir vestuvės įvyko. Uždarytoje Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje vykusioje ceremonijoje dalyvavo tik jaunieji ir liudininkai. Net tėvai prisijungė tik namuose, kur vėliau atvyko ir draugų. Nors Egidijus sakė netikintis santuoka, jis prisipažino, kad tą dieną labai jaudinosi – net apsivilko ne tą kostiumą, kurį buvo suplanavęs, ir tai suprato tik stovėdamas prie altoriaus.
Populiarumo Selui Lietuvoje tikrai netrūksta, todėl nuo jo kartais norisi pailsėti. Būtent tai jis su žmona ir darė pusei metų išvykę iš šalies. Tačiau net ir ten, šeštą valandą ryto turguje perkant vaisius, nuskambėjo: „Egi, ar čia tu?“ – šypsojosi šou pasaulio žvaigždė.
Beje, vaisiai, kaip ir kiti sveiki bei švieži produktai, šiandien sudaro jo mitybos pagrindą.
„Nevalgau cukraus, čipsų, net neprisimenu bulvyčių fri skonio“, – vardijo gyvenimo būdą pakeitęs E. Dragūnas. Jis taip pat išbandė badavimą ir sakė labai rekomenduojantis visiems tai pabandyti, nes po badavimo galima iš naujo atrasti maisto skonį.
Visi šie pokyčiai skirti tam, kad gimtų naujų idėjų ir jis pasikrautų energijos koncertui, kuris Lietuvos žiūrovų laukia gruodžio 12 dieną. Kol kas aišku tik viena – tai bus labai įspūdingas renginys.
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