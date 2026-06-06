 „Euroviziją“ šiais metais stebėjo 35 mln. mažiau žiūrovų nei pernai

„Euroviziją“ šiais metais stebėjo 35 mln. mažiau žiūrovų nei pernai

2026-06-06 14:52
Rasa Strimaitytė (ELTA)

„Eurovizijos“ dainų konkurso finalą šiais metais žiūrėjo per 20 proc. mažiau žmonių nei pernai. Bulgarijos atstovės Daros pergalę su daina „Bangaranga“ stebėjo 131 mln. žiūrovų, Ženevoje pranešė Europos transliuotojų sąjunga (EBU). 2025 m. Bazelyje vykusį finalą matė 166 mln. žmonių.

Bulgarijos atstovė Dara
Bulgarijos atstovė Dara / EPA-ELTA nuotr.

Sumažėjusį žiūrovų skaičių EBU aiškina kelių šalių sprendimu nedalyvauti dainų konkurse. Islandija, Airija, Ispanija, Nyderlandai ir Slovėnija, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą, nesiuntė savo atstovų į šiųmetę „Euroviziją“.

Mažesnis nei 2025 m. buvo ir jaunų žiūrovų – 15–24 metų – skaičius. Jų dalis sudarė 54,8 proc. 2025 m. gegužę Bazelyje šis rodiklis siekė 60,4 proc.

70-ąjį „Eurovizijos“ dainų konkursą šiemet laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina „Bangaranga“. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su daina „Michelle“, trečioje liko Rumunijos atlikėja Alexandra Căpitănescu, kuri atliko dainą „Choke Me.

Lietuvos atstovas Lion Ceccah užėmė 22 vietą.

Iš viso finale dalyvavo 25 šalių dainininkai.

Šiame straipsnyje:
Eurovizija
žiūrovai
Austrija
„Eurovizijos“ dainų konkursas
Eurovizijos finalas

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