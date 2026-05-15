 „Eurovizijos“ dalyvei – rimti kaltinimai

„Eurovizijos“ dalyvei – rimti kaltinimai

2026-05-15 09:35 klaipeda.diena.lt inf.

Ketvirtadienio vakarą nuskambėjo antrasis „Eurovizijos“ dainų konkurso pusfinalis, tad jau aiškios visos finalo dalyvės. Tiesa, vienos šalies atstovė, pasirodžiusi vakar, sulaukė rimtų kaltinimų.

Liuksemburgo atstovė Eva Marija
Liuksemburgo atstovė Eva Marija / Scanpix nuotr.

Liuksemburgui atstovaujanti Eva Marija į didžiąją „Eurovizijos“ sceną žengė su daina „Mother Nature“. Tiesa, dar prieš pasirodymą Vienoje ji buvo apkaltinta plagijavimu.

Internautai lygino jos kūrinį su dainininkės Birdy daina „Keeping Your Head Up“. Diskusijose ypač kliuvo priedainių panašumas.

Birdy
Birdy / Scanpix nuotr.

Vis dėlto nė viena iš vykusių diskusijų nepatvirtino plagijavimo atvejo, „Luxemburger Wort“ sakė nacionalinio transliuotojo RTL „Eurovizijos“ žiniasklaidos vadovas Jeffas Spielmanas.

Pranešama, kad žinios apie kaltinimus taip pat pasiekė Europos transliuotojų sąjungą (EBU), „Rocklab“, kompozitorius ir Liuksemburgo muzikos teisių organizaciją „Sacem“, tačiau jokie tyrimai dėl to nevykdomi. „Sacem“ „Luxemburger Wort“ teigė, kad gali tirti tik tariamai nukentėjusios šalies – šiuo atveju Birdy – iškeltus klausimus, visgi joks prašymas nebuvo pateiktas.

Eva Marija pasirodė antrajame „Eurovizijos“ pusfinalyje, tačiau į finalą nepateko.

Didysis „Eurovizijos“ finalas – šį šeštadienį, gegužės 16 d., 22 val. Lietuvos laiku. Čia išvysime 25 šalis, tarp kurių ir Lietuvai atstovaujantį Lion Ceccah, kuris ant scenos lips 19-as.

Šiame straipsnyje:
Eurovizija
Eurovizija 2026
Liuksemburgas
Birdy
Eva Marija
daina
plagiatas

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ja ja naturlich
Never ever neziuresiu sito slamsto! Politinis sheetshow! Nugaletojas jau isrinktas pries metus, kam atiteks kita ev. O visa kita tik friku sou! Abba labai toli nuo sito sabaso!!!!
3
-1
tai
politizuotas p.daru sou, ir tiek
4
0
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