„Fantastiniai gyvūnai“ grįžta su naujais nuotykiais: ar bus atskleistos Dumbldoro paslaptys?

„Negaliu sulaukti, kol išvysite, kas nutinka naujojoje sagos dalyje. Dievinu savo personažą Njutą Miglapūtį ir per tą laiką, kol nufilmavome visus tris filmus, jis tapo manimi, o aš juo. Mes tarsi neatskiriami. Tiesą pasakius, daug ko iš jo išmokau. Pavyzdžiui, empatijos, to, kad jis kiekviename žmoguje ieško gėrio. Iš jo sklinda laimė, o tai priverčia jam jausti didžiulę simpatiją. Be to, norėčiau, kad man, taip pat kaip ir jam, taip patiktų tyla. Šiame nerimo amžiuje tai didžiulė vertybė“, – apie savo įkūnijamą personažą duodamas interviu kalbėjo „Oskaro“ laureatas E. Redmayne‘as.

Aktorius tikina, jog tomis pačiomis vertybėmis jis stengiasi vadovautis ir kasdienybėje už filmavimo aikštelės ribų.

„Pamatę filmą, tikiu, to paties norės ir kiekvienas žiūrovas. Nors kiti intriguojančios istorijos personažai taip pat gali įkvėpti. Kai kurie gal ne visai teigiamai, bet gėrio pasaulis dažnai susipina su blogiu, toks gi ir gyvenimas, ir filmas“, – šypsojosi filmo žvaigždė.

Naujausia sagos dalis „Fantastiniai gyvūnai: Dumbldoro paslaptys“ pasakos apie tai, jog profesorius Albas Dumbldoras puikiai žino, kad Juodasis burtininkas Gelertas Grindelvaldas renka armiją, su kuria tikisi užvaldyti burtininkų pasaulį. Profesorius supranta, kad vienas pats tokio stipraus priešininko sustabdyti nepajėgs ir kreipiasi pagalbos į magiškąjį zoologą Njutą Miglapūtį.

Tikėdamasis, kad šiam pavyks kaip įmanoma ilgiau likti „nematomam“ priešininkų stovyklai, Dumbldoras patiki Miglapūčiui suburti galingą burtininkų komandą, galėsiančią pasipriešinti Juodajam burtininkui ir jo pakalikams.

Nė kiek nesudvejojęs, Njutas imasi užduoties – surenka pačių drąsiausių burtininkų kompaniją, prie kurios prisijungia ir vienas ne mažiau drąsus žiobaras – iš ankstesnių filmų jau puikiai pažįstamas Njuto bičiulis kepėjas Džeikobas Kovalskis. Dumbldoro sąjungininkams lemta stoti į kovą su žiauriais ir negailestingais Grindelvaldo kariais, kad apgintų taiką, ramybę ir išsaugotų trapią burtininkų pasaulio pusiausvyrą.

Neįtikėtinai stebuklingas, spalvingas ir fantazijos ribas praplečiantis filmas „Fantastiniai gyvūnai: Dumbldoro paslaptys“ kino ekranuose jau nuo kito savaitgalio, balandžio 15 dienos.