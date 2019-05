Filmo apie vyrus juodais drabužiais režisieriui – žvaigždė Holivudo šlovės alėjoje

Žvaigždės, kuri yra jau 2 665-oji Holivudo šlovės alėjoje, atidengimo ceremonijoje dalyvavo ilgamečiai F. Gary'io Gray'aus draugai ir kolegos, tarp kurių aktoriai Jamie Foxxas ir Vinas Dieselis, reperis Ice Cube ir atlikėjas Tyrese'as Gibsonas.

Režisierius savo karjerą pradėjo nuo muzikinių vaizdo klipų režisavimo.

Vėliau F. Gary'is Gray'us režisavo tokius filmus, kaip komedija „Penktadienis“ (Friday, 1995 m.), „Atpildas“ (A Man Apart, 2003 m.), „Įstatymus gerbiantis pilietis“ (Law Abiding Citizen, 2009 m.), „Tiesiai iš Komptono“ (Straight Outta Compton, 2015 m.) ir „Greiti ir įsiutę 8“ (The Fate of the Furious, 2017 m.).

Naujausias jo režisuotas filmas yra „Vyrai juodais drabužiais: pasaulinė grėsmė“ (Men in Black: International), kuris Lietuvos kino teatruose pasirodys birželio 14 d.