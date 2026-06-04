Garsus olandų atlikėjas pažėrė komplimentų Kaunui: prašau čia nevykti, kad liktų kaip yra

Žymusis olandų smuikininkas ir dirigentas André Rieu antradienį surengė koncertą Kauno „Žalgirio arenoje“.
Kaip skelbė renginio organizatoriai, koncertas tapo tikra muzikos švente. Tūkstančiai žiūrovų kartu dainavo, plojo, šoko ir negailėjo ovacijų tiek maestro, tiek jo legendiniam Johano Štrauso orkestrui. Koncerto metu netrūko juoko, jautrių akimirkų, o vakaro pabaigoje visa arena pakilo iš savo vietų ir ilgai dėkojo muzikantams už nepamirštamą reginį.
Kartu su A. Rieu į koncertą Lietuvoje atvyko ir olandų atlikėjas Philas Bee. Tiesa, žinomas vyras socialiniuose tinkluose prabilo ne apie renginį, o apie mūsų šalį.
„Ką aš galvoju? Lietuva šalis, į kurią įprastai niekada nevažiuotum“, – taip įrašą pradėjo Ph. Bee.
„Kur pažvelgsi, viskas taip švaru ir prižiūrėta. Gatvės, namai, automobiliai švarūs. Žmonės neatrodo kaip skandinavai, bet ir ne kaip rytų europiečiai. Užsisakai stiklinę „Pepsi“ ir papildomai gauni butelį šalto vandens. Žmonės atrodo tokie atsipalaidavę.
Ar tai pamiršta šalis? Man tai patinka, tikrai patinka. 2,4 mln. žmonių šalyje beveik dvigubai didesnėje nei Nyderlandai. Gražu. Tad prašau čia nevykti, kad liktų kaip yra“, – Lietuvą gyrė atlikėjas.
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