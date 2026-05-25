Gerbėjai šokiruoti: „Gelbėtojų“ žvaigždė Davidas Hasselhoffas prikaustytas prie neįgaliojo vežimėlio

Aktoriaus kulkšnis buvo apvyniota bintu – tai gali reikšti, kad jis patyrė dar vieną traumą, praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai jam, kaip pranešama, buvo atliktos kelio ir klubo sąnarių keitimo operacijos.
Į procedūrą jis atvyko dėvėdamas juodą džemperį su kapšonu, šortus ir pilką beisbolo kepuraitę. Kartu su juo buvo ir 45-erių žmona Hayley Roberts, kuri padėjo jam įsėsti į laukiantį automobilį.
Aktoriaus atstovai į naujienų portalo prašymą pakomentuoti situaciją iškart neatsakė.
D. Hasselhoffas nerimą dėl savo sveikatos jau buvo sukėlęs praėjusį mėnesį, kai per retą pasirodymą viešumoje su žmona West Hills rajone, Los Andžele, buvo pastebėtas besinaudojantis vaikštyne.
Portalo „Page Six“ gautose nuotraukose aktorius vilkėjo pilkus marškinėlius, juodas sportines kelnes, smėlio spalvos Nešvilio kepuraitę, buvo su akiniais bei avėjo juodus batus. Ant jo pečių taip pat buvo matyti mėlynai baltas džemperis.
Tuo metu aktoriaus atstovai portalui teigė, kad jis lankosi kineziterapijoje, nes sveiksta po operacijų, ir „jaučiasi gerai bei stiprėja“.
D. Hasselhoffas dar 2025 m. gegužę buvo pastebėtas stumiamas neįgaliojo vežimėlyje Los Andželo tarptautiniame oro uoste.
„Riterio dvasios“ („Knight Rider“) aktorius, skridęs į Kankuną (Meksika) kartu su žmona, paparacams tada sakė, kad kenčia skausmus ir kitą savaitę jam bus operuojamas kelis.
D. Hasselhoffas ir H. Roberts kartu yra nuo 2011 metų. Pora susituokė jaukioje ceremonijoje Italijoje 2018-ųjų liepą.
Kaip aktorius atrodo šiuo metu galite pamatyti čia.
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