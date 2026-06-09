Gerbėjai šokiruoti: paaiškėjo, kad Ariana Grande jau kelis mėnesius slepia šią žinią

„Jie skyrė daug laiko bei viską kruopščiai apsvarstė, kol galiausiai nusprendė sukti skirtingais keliais. Jie išliko draugais ir toliau labai palaiko vienas kitą“, – leidiniui teigė šaltinis.
Pora susipažino kartu filmuodamasi miuziklo „Wicked“ ekranizacijoje. BBC jau kreipėsi į A. Grande ir E. Slaterio atstovus dėl oficialaus komentaro.
Meilė, gimusi filmavimo aikštelėje
32 metų dainininkė ir 34 metų aktorius susitiko 2023 metais Jungtinėje Karalystėje, kur buvo filmuojamos abi „Wicked“ dalys. A. Grande kino juostoje įkūnijo gerąją raganą Glindą, o E. Slateris suvaidino Boką (Boq Woodsman), kuris vėliau virsta Geležiniu Medkirčiu.
Savo santykius socialiniame tinkle „Instagram“ oficialiai patvirtinę 2024 metais, vėliau aktoriai kartu lankėsi tiek pirmosios „Wicked“ dalies, tiek jos tęsinio „Wicked: For Good“ pristatymo renginiuose. Pranešama, kad draugystės metu abu aktoriai oficialiai užbaigė skyrybų procesus su savo buvusiais sutuoktiniais.
Naujas karjeros etapas
Praėjusį savaitgalį A. Grande pradėjo ilgai lauktą koncertinį turą „Eternal Sunshine“ – tai pirmieji jos gastrolių koncertai nuo 2019 metų. Gyvo garso pasirodymai rengiami praėjus trejiems metams po to paties pavadinimo albumo išleidimo.
Jau kitą mėnesį pasirodys ir naujas atlikėjos albumas „Petal“, kurį pristato naujausias jos singlas „Hate That I Made You Love Me“. Popžvaigždė, žinoma dėl tokių hitų kaip „Twilight Zone“ ir „Side To Side“, pastaruosius kelerius metus daugiau dėmesio skyrė vaidybai, o praėjusių metų lapkritį užsiminė, kad šis turas bus paskutinis „ilgam laikui“.
Už vaidmenį pirmajame „Wicked“ filme A. Grande buvo nominuota „Oskarui“ geriausios antrojo plano aktorės kategorijoje. Tuo metu E. Slateris kartu su visa filmo kūrybine komanda buvo nominuotas „Aktorių apdovanojimuose“ (buvusiuose SAG apdovanojimuose) už išskirtinį aktorių grupės pasirodymą. E. Slateris taip pat yra pelnęs „Tony“ apdovanojimo nominaciją už savo debiutą Brodvėjuje, kur atliko Kempiniuko Plačiakelnio vaidmenį.
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