 Gyvenk Paryžiuje kaip Emily!

Gyvenk Paryžiuje kaip Emily!

2026-05-23 21:30 klaipeda.diena.lt inf.

„Emily Paryžiuje“ yra puikus pavyzdys, kaip realybė susipina su fikcija. Populiaraus „Netflix“ serialo poveikis ir toliau auga – šįkart jis pasiekė patį pastatą, kuriame gyvena pagrindinė veikėja Emily Cooper.

Įvaizdis: idealizuotas miesto žavesys seriale kursto paryžietiškos svajonės troškimą.
Įvaizdis: idealizuotas miesto žavesys seriale kursto paryžietiškos svajonės troškimą. / „Netfilx“ nuotr.

Nuo 2020-ųjų namas 1 Place de l’Estrapade Lotynų kvartalo širdyje traukia turistus kaip kultinė serialo vieta, o šiandien šiame maždaug 1830 m. statytame pastate siūloma įsigyti kelis butus.

Kaip rašo „EnVols“, jų kainos atspindi ne tik lokaciją, bet ir popkultūros efektą.

Už būstų pardavimą atsakinga agentūra aktyviai naudojasi serialo sukurtu žinomumu, socialiniuose tinkluose reklamuodama „Gyvenk Paryžiuje kaip Emily“ idėją.

Susidomėjimas akivaizdus: vieno miegamojo apie 40 kv. m poto butas kainuoja maždaug 650 tūkst. eurų, o didesnių būstų kaina siekia net 3,8 mln. eurų. Tai gerokai viršija rajono vidurkį – apie 20 tūkst. eurų už 1 kv. m.

Serialas, rodydamas idealizuotą Paryžiaus žavesį, tampa savotiška pasauline vitrina. Tad kai kuriems pirkėjams šie būstai yra daugiau nei nekilnojamasis turtas – tai dalelė paryžietiškos svajonės.

Šiame straipsnyje:
Emily Paryžiuje
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