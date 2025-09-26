Ieva iš Londono nustebino ir visko mačiusius: jei būčiau patylėjusi, būčiau laimėjusi

Būtent tokia dalyvė scenoje pasirodys šį sekmadienį. Ilgus metus gyvenusi Londone, Ieva Carter neseniai sugrįžo į Lietuvą. Ji spinduliuoja energija, laisve ir savitu požiūriu į gyvenimą, ir save pristato itin originaliai – sako esanti „laisvo oro direktorė“ ir gyvenanti taip, kaip nori.
Žiūrovai jau šį sekmadienį išvys, kokį netikėtą talentą ji nusprendė atskleisti. Tačiau, prieš lipdama ant scenos, Ieva pabrėš, kad ilgą laiką savo sugebėjimus laikė paslaptyje. „Šiandien parodysiu savo talentą, kurį ilgą laiką slėpiau po kilimu“, – prisipažins dalyvė.
Ir iš tiesų – jos pasirodymas bus visiškai nenuspėjamas. Tačiau, vos tik Ieva užlips ant scenos, atmosfera įkais – žiūrovai nekantriai lauks, ką ji parodys, o pati dalyvė nestokos atvirumo ir drąsos. Susidūrusi su komisijos žvilgsniais, ji nesusilaikys ir nuo šmaikštaus komentaro: „Tikėjausi, kad šiandien bus Jazzu. Labai nustebau, kad pamačiau tave, Rūta.“
Po pasirodymo Ieva neslėps savo jaudulio – scena, šviesos ir žiūrovų reakcijos ją paliks visiškai priblokštą. Dalyvė prisipažins, kad būtent komisijos reakcijos sukėlė didžiausią įtampą. „Mane iš vėžių išmušė teisėjai, aš kaltinu teisėjus“, – šmaikščiai sakys šou dalyvė.
Pasirodymo metu Ieva ne tik atliks savo numerį, bet ir nustebins komisiją netikėtais judesiais. „Čia tas pritūpimas – iš Londono parsivežtas“, – juokaus Ieva, o ką ji turėjo omenyje, pamatysite jau šį sekmadienį.
Be to, ši dalyvė sugebės nustebinti net ir nulipdama nuo scenos! Laidos vedėjui Mindaugui Stasiuliui ji šmaikščiai ištars: „Jei būčiau patylėjusi, būčiau laimėjusi.“
Kokį tikrąjį talentą slepia Ieva, kaip komisija įvertins jos pasirodymą ir ar šis nuotykis taps bilietu į kitą etapą, pamatysime jau šį sekmadienį.
„Lietuvos talentai“– sekmadieniais, 19.30 val. per TV3.
