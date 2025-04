Iki „Eurovizijos“ – mažiau nei mėnuo: nuo dainos apie sauną iki ginčo dėl Izraelio

Trečiajame pagal dydį Šveicarijos mieste Bazelyje šiemet rengiama „Eurovizija“ – vienas didžiausių tiesioginių televizijos renginių pasaulyje.

69-ąjį kartą vyksiančiame konkurse dalyvaus kiek mažiau nei įprastai šalių – 37. Pusfinaliai vyks gegužės 13 ir 15 dienomis, o finalas – gegužės 17-ąją.

Izraelis konkurse dalyvauja nuo 1973-iųjų – dėl to, kad šalies visuomeninis transliuotojas priklauso Europos transliuotojų sąjungai (EBU).

Tačiau plačiai paplitus pasipiktinimui dėl Izraelio karinių veiksmų Gazos Ruože ir atsižvelgiant į tai, kad 2022-aisiais Rusija buvo pašalinta iš EBU dėl invazijos į Ukrainą, kyla ginčų dėl leidimo Izraeliui pasirodyti šių metų konkurse.

Ispanijos visuomeninis transliuotojas praėjusią savaitę paprašė EBU pradėti diskusiją dėl Izraelio dalyvavimo.

Suomijoje daugiau nei 10 tūkst. žmonių taip pat pasirašė peticiją, kurioje šalies visuomeninis transliuotojas raginamas daryti spaudimą, kad Izraeliui būtų uždrausta dalyvauti.

„Euroviziją“ prižiūrinčiai EBU priklauso visuomeniniai transliuotojai iš visos Europos, taip pat Izraelio ir Australijos.

Ženevoje įsikūrusi organizacija penktadienį atkreipė dėmesį į „susirūpinimą ir gilius įsitikinimus dėl dabartinio konflikto Artimuosiuose Rytuose“, tačiau pareiškė, kad visi jos nariai gali dalyvauti konkurse.

Karas Gazos Ruože jau buvo aptemdęs praėjusių metų konkursą, kai tūkstančiai demonstrantų Malmėje, Švedijoje, protestavo prieš Izraelio atstovę Eden Golan.

Izraelio dalyvavimas tąsyk kėlė įtampas užkulisiuose, o kai kurių šalių atlikėjai net svarstė paskutinę minutę pasitraukti iš konkurso finalo.

Šiemet Bazelyje Izraeliui atstovaus islamistų grupuotės „Hamas“ išpuolį prieš žydų valstybę 2023-iųjų spalį išgyvenusi atlikėja Yuval Raphael (Juval Rafael), kuri atliks dainą „New Day Will Rise“.

Estijos ir Suomijos išsišokėliai

Šių metų „Euroviziją“ audrina ir kitos kontroversijos.

Italijoje kilo nepasitenkinimo dėl Estijos atstovo Tommy Casho (Tomio Kešo) dainos „Espresso macchiato“, kuri, kai kurių teigimu, tyčiojasi iš italų.

Italijos vartotojų asociacija „Codacons“ pasmerkė esto dainą, kurioje naudojami itališki stereotipai, kaip įžeidžią ir pareikalavo, kad ji būtų pašalinta.

Visgi daina, kurioje skamba tokie žodžiai kaip „Mi money numeroso, I work around the clocko. That's why I'm sweating like a mafioso“ („Turiu daug pinigų, dirbu ištisą parą. Todėl prakaituoju kaip mafijozas“), išlieka konkurse.

Tuo tarpu 32 metų Suomijos atstovė Erika Vikman, atliksianti dainą vokišku pavadinimu „Ich komme“ („Aš ateinu“), sulaukė kaltinimų dėl erotinių užuominų ir vaizdų.

E. Vikman rengia energingą šou, kuriame aukštinamas moterų seksualinis išsilaisvinimas ir malonumas, maišant suomiškas disko melodijas ir elektroninę muziką.

Vaizdo įrašuose ji vilki aptemptą juodą latekso korsetą ir demonstruoja apnuogintą kūną, suomiškai dainuodama: „Aš esu Erika, tu turi ištvermės, trenk man dar kartą, suimk mano užpakalį, o kai vėl norėsi meilės, šauk „bis“, taip, mažyti, ich komme.“

Pasirodymą nacionalinėje atrankoje vainikavo jos jodinėjimas ant milžiniško kabančio mikrofono.

E. Vikman teigia, kad po to, kai į ją kreipėsi EBU, sušvelnino kai kuriuos seksualinius pasirodymo atributus ir vilkės mažiau apnuoginančią aprangą, nei buvo planuota iš pradžių.

„Kiek pridengiamas užpakalis“, – sakė ji Suomijos visuomeniniam transliuotojui „Yle“.

„Visuomenė yra atviresnė aštrumams“

Interneto lažybų svetainėse pergalė kol kas prognozuojama Švedijai, kuriai atstovaus švediškai kalbančių humoristų trijulė iš Suomijos KAJ su daina „Bara bada bastu“ („Tiesiog ateik į sauną“) švedų kalba.

Grupė Švedijos nacionalinėje atrankoje „Melodifestivalen“ nugalėjo 2015-aisiais „Euroviziją“ laimėjusį Mansą Zelmerlową (Monsą Selmerliovą).

Scenoje trys vyrai vilki rimtus kostiumus imituojamoje saunoje, apsupti šokėjų su rankšluosčiais ir vilnonėmis kepurėmis, apsiginklavę beržinėmis vantomis, kurias saunos entuziastai naudoja kraujotakai suaktyvinti.

Šis neįprastas kūrinys su komišku priedainiu gerokai skiriasi nuo nušlifuotų melodijų, kurias paprastai siūlo Švedija, 1974 metais į konkursą išsiuntusi grupę ABBA.

„Atrodo, kad šiandien visuomenė yra atviresnė aštrumams, originalumui ir išskirtinumui“, – naujienų agentūrai AFP sakė šveicarų laikraščio „20 Minutes“ žurnalistas ir „Eurovizijos“ ekspertas Fabienas Randanne'as (Fabjanas Randanas).

Švedija, kuri „Eurovizijoje“ triumfavo septynis kartus, šiuo metu yra daugiausiai pergalių iškovojusi šalis kartu su Airija.

Praėjusį kartą ji laimėjo dar 2023-iaisiais su kiek įprastesne popmuzikos daina „Tattoo“, kurią atliko ir 2012-aisiais laimėjusi Loreen (Lorin).

Šiuo metu lažybininkai antrą geriausią koeficientą skiria Austrijai.

„Wasted Love“, kurią atlieka 23-ejų metų filipiniečių kilmės austras kontratenoras Johannesas Pietschas (Johanesas Pyčas), sujungia popmuzikos ir operos elementus į crescendo, pereinantį į techno garsus.

Žanrus maišančios dainos stilius lyginamas su „The Code“ – 2024-ųjų Šveicarijos „Eurovizijos“ daina, su kuria Nemo laimėjo konkursą ir iškovojo Šveicarijai teisę rengti jį šiais metais.