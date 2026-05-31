Išvaizda – kaip investicija

Daugeliui jų išvaizda tampa socialinio pripažinimo priemone: padeda gauti darbą, išvengti patyčių ar įgyti pasitikėjimo savimi.
Zhou Chuna iš Šanchajaus pirmiesiems estetiniams pokyčiams ryžosi būdama vos trylikos. Per penkerius metus ji išleido daugiau nei 560 tūkst. JAV dolerių (apie 4 mln. juanių) ir patyrė apie 380 procedūrų – nuo injekcijų iki žandikaulio kaulo kontūravimo. „Noriu atrodyti taip, kad tie, kurie mane kažkada žemino, neatpažintų“, – sakė ji.
Klinikų atstovai teigia, kad akių vokų plastika, lazerio procedūros ar injekcijos jaunimui tampa įprasta rutina.
Į grožio specialistų kabinetus vis dažniau užsuka ir vyrai – jie sudaro apie 20 proc. klientų, o dalis prašo ryškių pokyčių, kad išsiskirtų socialiniuose tinkluose.
Ekspertai pripažįsta, kad grožio chirurgija Kinijoje tampa socialinio spaudimo suformuota būtinybe – karta, kuri užaugo internete, išvaizdą mato kaip investiciją į ateitį.
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