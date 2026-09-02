„Išvykau ten, kur vaikai būtų mažiau traumuojami“: žinomi žmonės aptarė mokyklas Lietuvoje

Aštrios diskusijos įsiplieskia ir politikoje, ir darbuose, ir namuose. Todėl ir naujosios laidos vedėjai kartu su garsiais svečiais žada karštai ginčytis, aiškintis bei ieškoti kompromisų pačiais įvairiausiais, nuolat aktualiais gyvenimiškais klausimais.
Be to, laidoje pamatysime naują duetą: prie Keitės Arai prisijungs Mindaugas Stasiulis, o ypatingus klausimus ekspertams ruoš ir Elito korespondentas Domininkas Ramonas.
Mindaugas ir Keitė atstovaus dvi skirtingas barikadų puses. Keitės privačių mokyklų pusėje bus broliai Darjušas ir Kšyštofas Lavrinovičiai, keturis vaikus auginantis verslininkas Marius Jovaiša bei keturių vaikų mama Birutė Jakučionytė, kuri iš Lietuvos netgi emigravo dėl prastų valstybinių mokyklų.
Tuo tarpu Mindaugo valstybinių mokyklų pusėje pamatysime dviejų dukrų tėtį, dainininką Paulių Bagdanavičių, trijų vaikų tėtį Karolį Akulavičių iš grupės „2 – Karolis ir Donatas“, ir žymiausio Lietuvos ketvertuko mamą Viktoriją Solovej.
Laidoje išgirsime pačių įvairiausių nuomonių. Pavyzdžiui, keturis vaikus auginanti Birutė pripažins esanti itin prastos nuomonės apie valstybines Lietuvos mokyklas, todėl prieš trylika metų kartu su vaikais išvyko į Didžiąją Britaniją.
„Išvažiavau ten, kur jie galėtų būti mažiau psichologiškai traumuoti mokyklos“, – laidoje atvirai kalbės ji.
Anot Birutės, lietuviškas švietimas yra pernelyg platus, tuo tarpu angliškas – daugiau koncentruotas į gylį.
„Tai reiškia, kad jei labai gerai moku kažkokią kalbą ar spardau kamuolį, man niekas neakcentuoja tų dalykų, kurių nemoku. O lietuviškame valstybiniame švietime mes daugiau akcentuojame tai, kas vaikams nesigauna, ką darai blogiausiai. Dėl to tenka samdyti ir korepetitorius. Tu investuoji ne į vaiko privalumus, o į jo trūkumus. Išleidi ne tik daug pinigų, bet vaikui dar ir yra formuojamas tam tikras nepakankamumo jausmas, kad jam kažko trūksta“, – sakys ji.
Kad vaikams korepetitorius šiandien tenka samdyti jau itin jauname amžiuje, pripažins ir K. Akulavičius.
„Rojus – mano vaikas. Jis nori daug dalyvauti ir sporte, ir muzikoje, ir klasėje būti lyderiu. Aš sakau, kad, Rojau, tu truputį nuo to nudegsi, ir vis pamokau, kad nereikia visur būti pirmam. Kartais geriau pralošti dešimt kartų ir išsiugdyti charakterį“, – pasakos dainininkas.
Ne ką mažiau K. Akulavičiui tenka pakloti ir dukrelės būreliui – pramoginiams šokiams. Anot dainininko, mergaitė šį talentą paveldėjo iš mamos, ir dabar, būdama darželinuke, būrelį su lanko su trečios klasės mokiniais, net penkis kartus per savaitę. Tačiau kišenes plonina ne tik pats užsiėmimas, bet ir puošnios suknelės. Vienos kaina gali siekti net iki 700 eurų!
Tuo tarpu dainininkas P. Bagdanavičius neseniai su šeima persikėlė gyventi į Marijampolę, nors jo dukra turėjo galimybę lankyti prestižinę menų mokyklą sostinėje. Visgi jau pirmojo susitikimo su mokytojais metu Pauliaus žmona išgirdo, kad tokiu atveju vaikystė baigtųsi – vaikams prasidėtų juodas darbas.
Kaip pasakos Paulius, grįžusi namo iš šio susitikimo, jo žmona pasakė: „Žinok, Pauliau, mes ten savo vaikų tikrai nebevesime“.
„Ji sakė, kad nenori iš vaiko atimti vaikystės ir formuoti tokio požiūrio, kad jis visą laiką turi tik arti be jokio malonumo“, – pridės Paulius sakydamas, kad vietoje to šeima vėliau pasirinko paprastą muzikos mokyklą.
Visa diskusija – šį vakarą, premjeroje „KK2 savaitė“, 20 val. per TV3.
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