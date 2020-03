Įvertinkite: E. Jennings pristato naują dainą

Airių kilmės dainininkė Erica Jennings pristato naują dainą. Viena ryškiausių vokalisčių Lietuvoje gerbėjams dovanoja iki šiol niekur neskambėjusį kūrinį „Jumped Right In“. Naujoji daina pristato ilgai lauktą E. Jennings solo albumą „Songs In Saturn“, kuris bus išleistas gegužės 17 dieną – per dainininkės gimtadienį.