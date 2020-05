Įvertinkite: naujame E. Jennings vaizdo klipe – svarbi žinutė

Gegužės 17 d. jubiliejinį gimtadienį šventusi Erica Jennings savo gerbėjams padovanojo didžiausią dovaną – naują albumą „Songs In Saturn“. Ilgai lauktą darbą pristatė kartu su Andriumi Mamontovu įrašyta bendra daina „Because Of You“. Šiandien E. Jennings pristato specialiai jai parašytos dainos solo versiją, kurios išskirtiniame vaizdo klipe atlikėja dalijasi svarbia žinute.

„Because Of You“ yra daugiau nei prieš 20 metų specialiai Ericai sukurta Andriaus Mamontovo daina, kuriai žodžius abu atlikėjai rašė vienas kitam telefonu siųsdami SMS žinutes. Prieš savaitę buvo pristatyta abiejų muzikantų bendrai įrašyta šios dainos versija, o šįkart gerbėjams E. Jennings pristato kūrinio solo versiją. Filmuojant dainos vaizdo klipą, dainininkė bendradarbiavo su projektu „Sapiens Music“. Vienu bandymu nufilmuotame klipe E. Jennings dalijasi svarbia žinute.

„Buvo smagu dirbti su „Sapiens Music“, nes aš asmeniškai pažįstu projekto autorių Saulių Baradinską. Man labai patinka jo, kaip režisieriaus, darbas, be to, mane žavi pati idėja vienu bandymu filmuoti klipus“, – sako E. Jennings.

Minčių filmuoti šį vaizdo klipą buvo kur kas anksčiau, tačiau prasidėjusi koronaviruso pandemija ir karantinas sujaukė planus.

„Tiesą sakant, priverstinis sprendimas atidėti planus buvo sėkmingas, nes aš susapnavau, kad filmuojant klipą dainuoju ir tuo pačiu metu valausi po koncerto likusį grimą, prausiu veidą – tai tarsi simbolinis apsivalymas“, – prisimena Erica. „Mano idėja patiko režisieriui, jis iškart suprato, kokia stiprią žinutę galime perduoti. Ši daina yra abstrakti meilės išraiška. Tai gali būti dvasinė meilė, meilė sau, meilė kitam, nauja meilė ar meilė iš praeities“.

E. Jennings teigia, kad nufilmuoti visą klipą vienu bandymu nebuvo lengva, nes nesunku suklysti: nepataikyti į natą, supainioti žodžius ar tiesiog užsikosėti. Nepaisant iššūkių, nufilmuoti vienu bandymu pavyko.

„Dainuojant į tiesiai prieš akis pastatytą kamerą atsiranda labai intensyvus ryšys, visos emocijos ima veržte veržtis“, – pasakoja Erica. „Nusprendėme eksperimentuoti ir tai buvo geriausias sprendimas. Tryško labai galinga energija. Buvo be galo malonu ir be galo smagu dainuoti gyvai, tuo pačiu, emociškai ir vizualiai save apnuoginant. Kai baigėme filmuoti, visi pajutome, kad tai ypatingas momentas – kažkas nepaprasto ir reikšmingo. Visi žinojome, kad pavyko perduoti svarbią ir stiprią žinią“.

Dainos „Because Of You“ vaizdo klipas baigiasi ant sienos užrašomai dainininkės žodžiais: „You Are More Than Enough“. „Tai yra priminimas mums visiems, ir man taip pat, kad mes negalime mylėti kitų, jeigu nemylime savęs“, – sako E. Jennings. „Turime pripažinti, kad esame geresni, negu reikia. Mylėti save ir tikėti savimi – tai paskatins siekti didesnio nušvitimo ir prasmės mūsų gyvenime“.

Atlikėja neslepia, kad tai yra lyg nuolatinis darbas, kuriame kartais į priekį žengi du žingsnius, bet neretai tenka atgal žengti keturis.

„Gyvenimas yra kaip jūra - banguotas. Tai audra, tai ramu, tačiau tik per patirtį galima tapti tikrais jūreiviais“, – teigia E. Jennings. „Turime būti atsargūs ir kiekvieną dieną sąmoningai sau priminti ir parodyti, kad visi esame unikalūs. Mes visi esame „daugiau nei pakanka“.

Projekto „Sapiens Music“ autorius Saulius Baradinskas džiaugėsi, kad galėjo įgyvendinti planus bendradarbiauti su E. Jennings.

„Pagrindinė klipo atlikimo idėja gimė besikalbant su Erica – ji pasiūlė viziją“, – sako S. Baradinskas. „Siekiame, kad mūsų projektuose atlikėjai būtų be kaukių, nuoširdūs, tikri ir net pažeidžiami. Man yra labai didelė garbė, kad žinomi atlikėjai projekto idėją perkėlė į kitą lygį. Taip, kaip Erica atliko savo dainą, neša labai stiprią žinutę. Noriu pagirti ją už drąsą, pasitikėjimą ir nesuvaidintą tikrumą“.

„Sapiens Music“ sėkmingai vienu bandymu jau nufilmavo daugiau nei dvidešimties atlikėjų vaizdo klipus. Projekto tikslas – sukurti didžiausią Lietuvoje gyvos muzikos „YouTube“ kanalą, kuriame kiekvienas atlikėjas, nepaisant savo rasės, lyties ir muzikinio stiliaus, turėtų galimybę atsiverti.