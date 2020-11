Įvertinkite: S. Prūsaitis pristato naują dainą „Pamela“

Sekmadienio vakarą „X faktoriaus“ tiesioginiame eteryje pristatydamas naują dainą „Pamela“ vienas projekto teisėjų Saulius Prūsaitis šypseną sugebėjo išspausti net rūsčiausiuose veiduose. „Noriu pakelti nuotaiką, nes nerimą keliančių ir be manęs pakanka“, – sako dainininkas, kurio naujausią kūrinį „Pamela“ nuo šiandien galima rasti ir internete.

Daina gimė iš netikėto žodžių žaismo, tačiau Saulius šypsosi: tokių „pamelų“ realybėje esame sutikę ne vienas. Tiek vyrai – moterų, tiek moterys – vyrų. Ir, nepaisant visko, mums labai gera vieni kitiems pudrinti smegenis.

„Laukiu galimybės dainą atlikti koncerte, tikiuosi jis bus dar šiemet. Per pastaruosius metus suvokiau, kad man per koncertus daug labiau patinka dainuoti linksmas lengvas dainas ir matyti, kaip žmonės šoka nei turėti dvidešimt liūdnų kūrinių, per kuriuos publika nedrąsiai dairosi, kaip čia išsmukti iš salės“, – sako jis.

Dainininkas, kaip ir dauguma scenos žmonių, yra tarp tų, kuriuos pasaulinė pandemija palietė labai skaudžiai. Iš prigimties optimistiškai nusiteikęs, jis stengiasi nepasiduoti liūdesiui ir dabar. „Pandemija priverčia atrasti naujų dalykų. Buvau padaręs kūrybinę pertrauką, turėjau pusmečio trukmės gana intensyvų su muzika visai nesusijusį projektą, kuris užėmė beveik visą laiką ir uzurpavo mintis. Dabar nesiplėsiu, gal kada vėliau apie jį papasakosiu. Tačiau ta kitokia veikla davė supratimą, kad galiu ir be muzikos turėti naudingų užsiėmimų. Vis dėlto muzika traukia, jos ilgiuosi ir noriu vėl į ją pasinerti stačia galva“, – sakė prie dainų kūrimo grįžęs S. Prūsaitis.