J. Šeduikytė: skyrybos – tokio skausmo situacija, kurios nelinkėčiau niekam

Kalbėdama apie santykius moteris bus itin atvira. „Anksčiau galvojau, kad moteris yra kažkokia gal ne iki galo įvykusi, jeigu nėra šalia vyro. Mūsų gyvenimo tikslas susirasti vyrą, turėti šeimą, vaikų. Taip, tai yra gražus tikslas, viskas tvarkoje, bet kol tu nesi susirinkęs savęs, tu nežinai, koks tas tavo vyras, ko tu iš jo nori, ko jis iš tavęs galėtų norėti ir ką tu jam pasiūlyt gali. Ne tai, ką jis tau duos, bet ką tu jam pasiūlyt galėtum“, – laidoje kalbės Jurga.

Jurgos ir Vido Bareikio santuoka truko daugiau nei dešimt metų, o 2019 metų pabaigoje jiedu viešai paskelbė žinią apie tai, jog po ilgų bandymų išlikti drauge, priėmė sprendimą žengti į skirtingas puses. Apie tai ėmė kalbėti visi Lietuvos portalai, o jų santykius žmonės aptarinėjo per kavos pertraukėles. Paklausta, kaip jautėsi, kai asmeninis gyvenimas tapo visos Lietuvos reikalu, moteris prisipažįsta – muzikantės kelias ir nuolatinis kontaktas su Lietuvos žmonėmis – buvo jos pačios pasirinkimas, todėl to nesureikšmina. Tačiau kalbėdama apie skyrybas Jurga prisipažins, jog dešimt metų prabuvus drauge, natūralu, jog skausmas veria širdį.

„Žmonės, būdami kartu, ypač daug metų, jie yra susiję labai stipriais ryšiais, nori tu ar nenori. Tai, ką tu esi sužinojęs iš to žmogaus, ką jis iš tavęs perėmė yra tarsi kokie du aštuonkojai persipynę tam tikrais dalykais. Ir kai tu plėši lauk, žaizdos gaunasi. Aš nežinojau, kas yra skyrybos, nes niekada nesiskyriau, ir tai yra tokio skausmo situacija, kurios aš niekam nelinkėčiau. Skausmas eina per visus sluoksnius, tiek per fizinį, tiek per dvasinį, tiek per emocinį. Ir dėl to aš labai užjaučiu žmones, kurie yra išsiskyrę“, – mintimis dalysis Jurga.

Moteris papasakos ir apie jos per gyvenimą atrastus metodus, padėjusius susidėlioti mintis ir vėl iš naujo atrasti save. Todėl dabar į viską žiūri paprasčiau. Jurga išmoko jausti save bei savo poreikius. O karantino metu pradėjo ne tik mėgautis akimirkomis, bet ir vėl sugrįžti į sceną.

„Atsikeli iš ryto ir pagalvoji – ko dabar labiausiai norėčiau? Ir dažniausiai tai būna smulkmenos, kurias tu gali iš karto pasidaryti. Pavyzdžiui, pagulėti ilgiau lovoje – na, ir voliojiesi. Grįžau iš kiemo koncerto Kaune, iš karto mintis atėjo, kaip gaila, kad gal čia buvo mano paskutinis koncertas. Tada galvoju: kas man uždraudė koncertuoti? Sugalvojau groti iš balkono. Užsikabinu plakatą, kad groju iš balkono, ir visi susirenka“, – sakys atlikėja.

