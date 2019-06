JAV minimos 10-osios M. Jacksono mirties metinės

Michaelo Jacksono (Maiklo Džeksono) turtą valdantis fondas antradienį pagerbė jo artistiškumą ir dosnumą, o gerbėjai tuo metu ruošėsi atiduoti duoklę velioniui popmuzikos žvaigždei per jo mirties 10-ąsias metines.

„Lygiai prieš 10 metų pasaulis neteko talentingo artisto ir nepaprasto filantropo“, – naujienų agentūrai AP išsiųstame pareiškime nurodė fondas.

„Praėjus dešimčiai metų, Michaelas Jacksonas tebėra su mumis – jo įtaka jaučiama šokiuose, madoje, menuose ir šiuolaikinėje muzikoje. Jis yra svarbesnis nei bet kada anksčiau“, – priduriama pareiškime.

Fondas paragino pagerbti M. Jacksono atminimą užsiimant labdaros veikla, „pavyzdžiui, pasodinti medį, savanoriškai padirbėti prieglaudoje, sutvarkyti viešąją erdvę ar padėti kam nors nukrypusiam nuo teisingo kelio... Būtent taip reikėtų pagerbti Michaelą“, sakoma pareiškime.

Gerbėjai planuoja susirinkti M. Jacksono paskutiniame name Los Andželo prestižiniame Holmi Hilso rajone, kur 2009 metų birželio 25 dienos popietę atlikėjui buvo suleista mirtina dozė anestetiko propofilio. Vėliau 50 metų superžvaigždei ligoninėje buvo konstatuota mirtis.

Jie taip pat planuoja tyliai pagerbti dainininką Kalifornijos Glendeilyje esančiose kapinėse „Forest Lawn Memorial“, kur po dviejų mėnesių buvo palaidotas M. Jacksonas.

Dalis gerbėjų ketina susirinkti prie atlikėjo garbei įrengtos žvaigždės Holivudo Šlovės alėjoje.

Metinės minimos keli mėnesiai po to, kai televizija HBO išleido dokumentinį filmą „Leaving Neverland“, atgaivinusį kaltinimus vaikų tvirkinimu velionio artisto atžvilgiu. Šie kaltinimai grasino vėl aptemdyti M. Jacksono įvaizdį, pagerėjusį po jo mirties.

M. Jacksono fondas ir jo šeimos nariai kategoriškai neigia dviejų vyrų filme pasakojamas istorijas.

Viena iš gerbėjų grupių antradienį ruošiasi Holivude surengti mitingą, per kurį teigs, kad dainininkas yra nekaltas. 2005 metais JAV teismas išteisino M. Jacksoną dėl dar vieno berniuko tvirkinimo.

Atlikėjo testamento vykdytojai Johnas Branca (Džonas Branka) ir Johnas McClainas (Džonas Makleinas) – abu padarę didelės įtakos M. Jacksono karjerai, kai jis tebebuvo gyvas – stojo prie jo skolose paskendusio fondo vairo ir sugebėjo uždribti daugiau nei 1,3 mlrd. dolerių (1,1 mlrd. eurų) bendrojo pelno, praėjusį dešimtmetį vykdydami įvairius su atlikėju susijusius projektus, tokius kaip filmas „This Is It“, du cirko „Cirque du Soleil“ šou, taip pat rengdami M. Jacksono daiktų, pavyzdžiui, britų grupės „The Beatles“ dainų katalogo, aukcionus.

M. Jacksonas savo testamentu visą turėtą turtą jis paliko savo motinai, vaikams ir įvairioms labdaros organizacijoms.

Dainininko tėvas Joe (Džo) mirė pernai ir buvo palaidotas tose pačiose kapinėse, kur ilsisi jo sūnus. M. Jacksono 89 metų motina, penki broliai, trys seserys ir trys vaikai tebėra gyvi.

M. Jacksono mirtis tapo didžiuliu kultūros fenomenu ir nulėmė visuomenės meilės proveržį bei susidomėjimo jo dainomis atgimimą. Be to, beveik visiškai išbluko jo reputacijos dėmė, išlikusi po teismo proceso, nors buvo priimtas sprendimas dainininką išteisinti.

Tai buvo vienas pirmiausių masinio gedulo socialiniuose tinkluose atvejų, vėliau tapusių norma. Didžiulė tarptautinė auditorija tiek per televiziją, tiek internetu stebėjo 2009 metų liepos 27 dieną M. Jacksono garbei surengtą viešą atminimo ceremoniją, per kurią šiltus žodžius tarė jo šeimos nariai, įskaitant dukrą Paris, taip pat atliko dainas popmuzikos žvaigždės Stevie Wonder (Stivis Vonderis), Mariah Carey (Meraja Keri) ir Lionel Richie (Lajonelis Ričis).