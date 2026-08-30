Kaip gerai pažįstate Simpsonus? Atspėkite 10 kultinio serialo herojų

Animacija, kurią pradėjo kurti ir darbus tęsia Matt Groening, James L. Brooks, Sam Simon, kasdien prikausto milijonų dėmesį. Per ilgus 37 gyvavimo metus seriale vis daugėjo įvairiausių personažų.
Paruošėme jums mįslių apie keletą iš jų. Ar atspėsite, kas slepiasi už galvosūkio?
Atsakymus rasite teksto apačioje.
1. Kas toks kartą yra griežtai atrėžęs savo bosui, kai šis į jį kreipėsi ūkio klausimais: „Atstok nuo manęs, aš verdu romą su makaronais!“. Dažniausiai šis personažas būna piktas.
2. Šis berniukas yra labai žinomas kaip nevykęs mėmė, nepritapėlis. Kartą jis yra pasakęs: „Aš ne moksliukas, Bartai! Moksliukai protingi“.
3. Koks personažas gyvena ne Springfildo mieste, turi labai specifinę tartį, o vaikams duoda beprotiškus vardus? Dar jis labai mėgsta drožinėti.
4. Jokios kitos televizijos žvaigždės, kaip jis, nerasite. Baisus keikūnas, egoistas ir dažnai įvairiomis medžiagomis piktnaudžiaujantis, šis žmogus yra tikras komedijos karalius.
5. Didelis, didelis ir dar kartą didelis. Štai taip galima apibūdinti vyruką, kuris turi parduotuvę, panašesnę į atsiskyrėlio urvą. Jam LABAI patinka viską nuolatos kritikuoti.
6. Ši mergaitė yra neginčytinas, ir dažnai vienintelis, moralės, teisingumo ir proto balsas visame Springfilde.
7. Neįtikėtina, tačiau per ištisus 37 serialo metus ši mergaitė nepratarė nei žodžio.
8. Tai net ne personažas, o du, mat jos yra neatskiriamos. Ar bando kalbinti vyrus, ar rūko, ar kalbina savo nekenčiamiausią žmogų – jos būna kartu.
9. Ne moteris, o didvyrė. Ji aklai ištekėjo už savo vyro dėl iš anksto sutartų vedybų, o vėliau jam pagimdė ne dvynius, trynius, o ištisą aštuntuką.
10. Didelė ironija, kad didžiausia miesto paskalūnė yra pastoriaus žmona. Ir ji niekada nepraleis progos ką nors kandžiai pasakyti kitiems.
Atsakymai:
1. Springfildo pradinės ūkvedys Vilis. Kažin, kaip tie makaronai?
2. Barto geriausias draugas Malūnas Van Houtenas.
3. Jis gyvena kaime, o jo vardas – Klytusas Spakleris.
4. Dažniausiai nelaimingas klounas Traškis.
5. Greičiausiai šiuo metu jis kritikuoja „Žvaigdžių karus“ internete – jis žinomas tiesiog kaip komiksų pardavėjas.
6. Kas ten taip gražiai groja saksofonu? O gi Liza Simpson.
7. Ji tegali pasakyti „čiulpt čiulpt“. Kūdikis Megė Simpson.
8. Mardžės Simpson seserys dvynės: Pati ir Selma Bouvje.
9. Greičiausiai ji turi ilgiausią pavardę mieste – Mandžūla Nahasapeemapetilon.
10. Ji tikriausiai dabar skleidžia intrigas – Helena Dievamylė.
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