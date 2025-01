Kaip tarptautinė žvaigždė išsigydė klastingą ligą: man davė vos penkerius metus

Kaitlin kovojo už savo sveikatą, o gydytojai buvo skyrę jai vos penkerius likusius gyvenimo metus. „Man buvo diagnozuota reta autoimuninė liga, pradėjo slinkti plaukai, o po visą kūną išplito piktybiniai augliai, – LNK laidai „Bus visko“ šį antradienio vakarą pasakos Kaitlin. – Atrodė, kad mano gyvenimas subyrėjo, o aš net negalėjau tikėtis, jog viskas pasikeis.“

Šiandien Kaitlin ne tik įkvepia tūkstančius žmonių savo istorija, bet ir dirba su garsiu kvantinės fizikos ir žmogaus proto tyrinėtoju dr. Joe Dispenza. Jis moko, kad žmogaus smegenys – tai galingas kompiuteris, kuris gali užprogramuoti ne tik ligas, bet ir visišką pasveikimą. Kaitlin tvirtina: „Mūsų kūnas – tarsi mašina, kurią valdo mūsų mintys. Jei tinkamai ją užprogramuosime, galime išgyti net tada, kai atrodo, kad vilties nebėra.“

Kaitlin turėjo gražų gyvenimą ir didelių svajonių, kurios po truputį virto realybe, tačiau viskas pasikeitė, kai jos brolis Seanas – buvęs karo veteranas – grįžo iš tarnybos Afganistano kare. Karo išgyvenimai jį visiškai sugniuždė. „Jis sakydavo: „Ką mes ten darome? Miršta tiek daug nekaltų žmonių.“ Tie vaizdai ir potyriai persekiojo jį kiekvieną dieną“, – prisimena Kaitlin.

Negalėdamas susitaikyti su tuo, ką patyrė kare, Seanas susirgo sunkiu potrauminio streso sindromu ir galiausiai pakėlė prieš save ranką. Jis atsidūrė komoje, o Kaitlin nesitraukė nuo jo lovos. „Meldžiausi Dievui: prašau, sugrąžink jį, o mane geriau pasiimk“, – prisimena ji. Seanas stebuklingai pabudo, tačiau po trijų mėnesių Kaitlin sveikata pradėjo sparčiai blogėti. „Aš savo galvoje pasėjau mintį: jei jis atsikels, tai man teks sumokėti už tai savo sveikata. Ir taip nutiko – mano kūnas pradėjo griūti“, – sako Kaitlin.

Jai buvo diagnozuota autoimuninė liga, po visą kūną išplito augliai, o galiausiai buvo rastas piktybinis smegenų auglys. Negana to, asmeninis gyvenimas taip pat pradėjo byrėti. Vaikinas, su kuriuo tuo metu susitikinėjo, per trisdešimtąjį gimtadienį Keitlin gimtadienį pasakė: „Man per sunku, gal mes galėsime būti kartu, jei pasveiksi.“ Maža to, netrukus moteris užklupo jį su dviem kitomis merginomis. Tai buvo momentas, kai Kaitlin pasakė sau: „Gana, aš nebenoriu toliau taip gyventi. Nuo šiol viskas pasikeis.“

LNK nuotr.

„Bus visko“ laidoje garsi motyvatorė pasidalins, kad tai sakė su didžiuliu užtikrintumu ir žinojimu, jog visa tai jau vyksta. Po trijų dienų ji sulaukė netikėto skambučio iš buvusių darbdavių su pasiūlymu prisijungti prie žurnalo „Sports Illustrated“ komandos: „Paprastai tokie darbai skiriami tik žmonėms su įtakingais agentais ar didelėmis pažintimis, o aš gavau šią galimybę, kai nusprendžiau, jog mano gyvenimas pasikeis“, – prisimena ji.

Aš tiesiog pamilau savo gyvenimą.

Norėdama dirbti šiame darbe, ji turėjo visiškai atsisakyti medikamentinio gydymo, mat septynerius metus trukusi kova su vėžiu jai neleido pilnai funkcionuoti, greitai mąstyti. Keitlin visada jautėsi pavargusi. Sunkiausia apie šį sprendimą buvo pranešti tėvams. „Tėtis sako, ar mes dabar čia žaisime žaidimą „Aš tikiu stebuklais?“. Sakau, taip, tėti, man reikia, kad jūs patikėtumėt, jog viskas bus gerai“, – laidoje pasakos kadaise sunkiai sirgusi ir stebuklingai išgijusi moteris.

Keitlin mėgavosi kiekviena diena, ji iš naujo pamilo savo gyvenimą ir nei nepastebėjo, kaip prabėgo dešimt mėnesių, po kurių atlikus pakartotinius tyrimus, gydytojai neberado auglių, dingo autoimuninė liga, moteris buvo visiškai sveika.

„Daktaras taip žiūri į mane ir klausia: ką tu padarei? Kaip tau tai pavyko?“. Auglių nebuvo nei smegenyse, nei kiaušidėse, niekur. Kaitlin atsakymas buvo paprastas: „Aš tiesiog pamilau savo gyvenimą.“

Šiandien Kaitlin istorija įkvepia tūkstančius žmonių visame pasaulyje. Jos seminaruose žmonės atgauna tikėjimą savimi, o kai kurie net atsistoja iš neįgaliojo vežimėlio.

Neįtikėtina istorija ir būdas, kaip ne tik išsigydyti ligas, bet ir įgyvendinti slapčiausias svajones – jau šį antradienio vakarą laidoje „Bus visko“ 20 val. per LNK.