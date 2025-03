Karalius Karolis III įvardijo savo mėgstamiausius muzikos atlikėjus: pasirinkimas nustebins

Karaliaus grojaraštyje skamba atlikėjų Bobo Marley, Kylie Minogue ir Grace Jones kūriniai, kartu su Nigerijos kilmės amerikiečių dainininku ir dainų autoriumi Davido, kuris neseniai laimėjo „Brit Award“.

Karalius Charlesas įrašė „Apple Music“ radijo laidą „The King's Music Room“ savo biure Bekingemo rūmuose.

Transliacijoje monarchas dalinosi anekdotais apie susitikimą su kai kuriais atlikėjais.

Karalius taip pat aptarė muzikos poveikį jam, įskaitant tai, kaip ji padeda sužadinti laimingus prisiminimus ir suteikti paguodos liūdnais laikais.

„Per visą mano gyvenimą muzika man reiškė labai daug. Žinau, kad taip yra ir daugeliui kitų. Ji turi tą nepaprastą gebėjimą sugrąžinti laimingus prisiminimus, užplūstančius iš giliausių mūsų atminties užkaborių, paguosti mus liūdesio metu ir nuvesti į tolimas vietas“, – kalbėjo karalius.

2021 m. Charlesas atskleidė savo to laiko mėgstamiausias muzikos atlikėjas, tarp jų buvo Diana Ross ir Edith Piaf.

Karalius nėra vienintelis karališkasis asmuo, atskleidęs savo muzikinį skonį.

Teigiama, kad mėgstamiausi velionės karalienės hitai buvo „Oklahoma“ iš Rodgerso ir „Hammerstein“, „Anything You Can Do“ iš „Annie Get Your Gun“ ir ukulele grojančio George'o Formby „Leaning On A Lamp-Post“, kaip atskleidė jos draugai ir šeima.

Velso princas Williamas prisijungė prie princo George'o ir princesės Charlotte per Taylor Swift koncertą praėjusiais metais ir sakė, kad klauso visko po truputį.