Kazlų Rūdos meras demonstruoja pavydėtiną išvaizdą: atskleidė, ko atsisakė

Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška televizijos studijoje pademonstruos puikią formą – 45-erių politikas atrodo kaip niekad atsigavęs ir pagražėjęs.

„Tai trisdešimties metų darbas su savimi ir geri fizini lavinimo mokytojo patarimai, – į vedėjų komplimentus atsakė M. Varaška. – Ir dar neseniai buvo tokios geros sveikatingumo atostogos, trukusios mėnesį“.

Meras pasakojo grįžęs iš atostogų Tailande. „Mėnuo be alkoholio, mėnuo be mėsos, mėnuo be miltinių patiekalų, mėnuo be saldumynų. Be saldumynų buvo sunkiausia“, – vardijo Kazlų Rūdos meras.

Tačiau į vedėjų klausimą, ar tai buvo mėnuo ir be moterų, aiškiai neatsakė.

„Ar buvot pasimatyme su lady boy? Oi, atsiprašau, ne taip klausimą perskaičiau: koks šių kelionių tikslas?“ – šmaikštavo „KK2 penktadienio“ vedėjas Domininkas Ramonas.

„Teko matyti visko, nepasakyčiau, kad sužavėjo. Per daug vulgaru. Bet to paties galima gauti Lenkijoje, Turkijoje ar Vatikane“, – paklaustas apie sekso turizmą, kalbėjo politikas.

„Per 30 dienų daug sporto, padariau 6 tūkst. suktukų per tą laiką, kasdien po 200“, – meras studijoje pademonstravo savo pamėgtą pratimą su suktuku, – Viskas prasideda nuo vieno karto. Pirmą kartą padariau 10 kartų, o dabar galiu be skaičiaus. Nesunku. Esate matę, kaip katinai, šunys, padaro letenėlių tiesimą?“

Aišku, tai ne vienintelis ištreniruoto kūno savininko M. Varaškos daromas pratimas. Meras sako, jog sportuoja ir ant skersinio, ir su lygiagretėmis.

