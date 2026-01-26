Kojos netekusi Roberta: mamos turi stebuklingą savybę gydyti savo vaikus

„Ką turi jausti mama, pakėlusi ragelį ir išgirdusi: „Jūsų dukra pateko į avariją. Situacija labai rimta. Jei galite – paskubėkite.“
O paskubėti negali, nes avarija – kitame pasaulio gale. Tai jausmas, kurio nelinkėčiau patirti niekam. Aš pati jo nepatyriau, bet jį patyrė mano mama ir sesė. Apgraibomis renkiesi daiktus ir skubi į oro uostą, pakeliui išgeri raminamųjų, sukalbi maldą. Nekontroliuojamai bandai skambinti tuo pačiu numeriu, kad bent išgirstum balsą, kuriuo jau antrą parą niekas neatsiliepia. Meldi, kad visa tai būtų netiesa – taip jos man pasakojo.
Tai košmaras, kurį iki šiol prisimename visa šeima, ir kiekvieną kartą dėkojame gyvenimui, kad viskas tada baigėsi sėkmingai. Na, kiek tai įmanoma sėkmingai iš visų galimų scenarijų“, – instagrame atvirai rašė žinoma moteris.
Gyvenimą pakeitusi nelaimė R. Orlauskaitę ištiko, kai jai buvo 21-eri. Moteris išvyko dirbti į Rodo salą Graikijoje ir įsidarbino viešbutyje animatore.
Po vieno didelio pasirodymų visa komanda išėjo į atšvęsti. Grįždamos namo su drauge vietoj taksi jos pasirinko važiuoti motoroleriais su kelis kartus matytais vaikinais. R. Orlauskaitę vežęs vairuotojas rėžėsi į automobilį – ši kelionė moteriai kainavo kairę koją.
R. Orlauskaitė pasakojo, kad tiek ji pati, tiek jos šeima turėjo susipažinti su negalia ir ją priimti – pasauliu, su kuriuo iki tol jiems neteko susidurti.
„Mano mama ir sesė antrą kartą gyvenime mokė mane iš naujo: kvėpuoti, sėdėti, stovėti ir eiti. Nors viduje virė emocijų uraganas ir savęs kaltinimas, jos niekada to man neparodė.
Tada pajutau, kad mamos turi stebuklingą savybę gydyti savo vaikus – apkabinimais, buvimu šalia. Todėl kartais, kai sėdi šalia vaiko, migdai, maitini ir dienos pabaigoje galvoji, kad šiandien taip nieko ir nepadarei tai iš tiesų tu padarei viską“, – pažymėjo moteris.
