Koncerte – netikėtos piršlybos: tokios moters reakcijos nesitikėjo niekas

Australijos duetas „Bootleg Rascal“, kurį sudaro Carlosas Lara ir Jimmy Youngas, Brisbane (Australija) pradėjo savo turą „Reasons“, rašo metro.co.uk.
Koncerto metu scenoje įvyko piršlybos, kurių vaizdo įrašu instagrame dalijosi „Bootleg Rascal“.
„Mes su partnere „Bootleg Rascal“ koncerte lankėmės maždaug prieš dvejus ar trejus metus“, – tarė scenoje stovintis vyras ir paprašė moters, vardu Jamie, ateiti pas jį.
Miniai džiūgaujant ir plojant, scenoje, kaip prašyta, pasirodė moteris.
„Maždaug prieš dvejus metus buvome „Bootleg Rascal“ koncerte. Pamaniau, jie mūsų mėgstamiausia grupė, tad kodėl gi ne, galbūt šiandien pats laikas“, – paslaptingai kalbėjo vyras.
Tada jis priklaupė ant vieno kelio.
Deja, vyras nesulaukė tokios reakcijos, kokios tikėjosi, – moteris purtė galvą, bandė griebti jį už rankų, kad šis atsistotų.
Buvo girdėti, kaip vyras klausia „ne?“, prieš jai pabėgant.
Dueto narys C. Lara metro.co.uk papasakojo, kas iš tikrųjų įvyko koncerte.
Apie piršlybas duetas buvo informuotas iš anksto ir C. Lara manė, kad jos praeis sklandžiai ir jis turės laiko „išgerti alaus“, vietoj to jis vos neišspjovė gėrimo.
„Kai jis tai padarė, aš žiūrėjau į ją ir pagalvojau, kad ji tiesiog nekreipia dėmesio arba galbūt nervinasi. Bet tada ji pradėjo jį traukti ir liepti keltis, o aš pasakiau: „O neeee“. Tada ji tiesiog paliko sceną. Likau šokiruotas“, – pasakojo atlikėjas.
Vienintelis dalykas, kurį C. Lara manė esant galima padaryti, tai tęsti šou.
„Neturėjau laiko jo guosti, o pasirodymas turėjo tęstis, tad jis tiesiog paliko sceną“, – teigė atlikėjas.
Pasibaigus pasirodymui, duetas nuėjo pasiteirauti, kaip laikosi vyras.
„Jis ieškojo, kur galėtų išgerti. Mes jam davėme grupės marškinėlius, taigi jis bent jau kažką gavo, nors nemanau, kad tai buvo būtent tai, ko jis norėjo“, – apgailestavo C. Lara.
