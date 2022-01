„Kopa“, „Saldymedžio pica“ ir „Vestsaido istorija“ pelnė svarbių Holivudo nominacijų

Šiuos filmus savo apdovanojimams nominavo Holivudo režisierių, prodiuserių ir scenaristų gildijos, tad jie varžysis su „Oskarų“ favoritais jau laikomomis, taip pat daug nominacijų gavusiomis juostomis „Belfastas“ (Belfast) ir „Šuns galia“ (The Power of the Dog).

Tačiau sumenko viltys, kad tokie „pagrindinės srovės“ filmai kaip „Žmogus-voras: nėra kelio atgal“ (Spider-Man: No Way Home) ar Bondiados juosta „Mirtis palauks“ (No Time To Die) galėtų dalyvauti varžybose dėl apdovanojimų.

Kiekviena Holivudo gildija rengia savo metines apdovanojimų ceremonijas geriausiems filmams pagerbti prieš sezoną vainikuojančius Kino meno ir mokslo akademijos „Oskarus“.

Gildijų apdovanojimai dažnai laikomi „Oskarų“ pranašais, o šiemet taip jau sutapo, kad Kino meno ir mokslo akademijos nariai ketvirtadienį irgi pradėjo balsuoti dėl savo nominantų.

Amerikos režisierių gildijos (DGA) pagrindinio apdovanojimo laimėtojai ypač dažnai gauna ir geriausio režisieriaus „Oskarą“ – taip nutiko 16 kartų per 18 pastarųjų metų.

Šiemet DGA „trumpajame sąraše“ atsidūrė „Belfasto“ kūrėjas Kennethas Branagh (Kenetas Brana), „Šuns galios“ Jane Campion (Džein Kampion), „Kopos“ Denis Villeneuve'as (Deni Vilnevas), „Saldymedžio picos“ Paulas Thomas Andersonas (Polas Tomas Andersonas) ir „Vestsaido istorijos“ Stevenas Spielbergas (Stivenas Spilbergas).

Tie patys penki filmai figūruoja ir 10 filmų sąraše, ketvirtadienį pristatytame Amerikos prodiuserių gildijos (PGA).

Per 31 PGA apdovanojimų metus tik vieną kartą Holivudo prodiuserių nominacijos negavęs filmas vėliau pelnė geriausio filmo „Oskarą“ – 1996-aisiais taip nutiko su „Narsiąja širdimi“ (Braveheart).

Ketvirtadienį jokių nominacijų negavo Joelio Coeno (Džoelio Koeno) „Makbeto tragedija“ (The Tragedy of Macbeth) ir Ridley Scotto (Ridlio Skoto) „Gucci mados namai“ (House of Gucci.)

Ilgas apdovanojimų sezonas

Ketvirtadienio nominacijos ypač sustiprino tokių juostų, kaip daug garsių aktorių subūrusi „Kopa“, sukurta pagal Franko Herberto (Frenko Herberto) romaną, pozicijas.

Anksčiau šį mėnesį „Kopai“ nepavyko pelnyti svarbių Ekrano aktorių gildijos (SAG) nominacijų.

„Saldymedžio pica“ – nostalgiškas meilės laiškas 8-ojo dešimtmečio Los Andželo San Fernando slėniui – ir „Vestsaido istorija“ taip pat nebuvo nominuotos pagrindinėse SAG kategorijose.

Tarp ketvirtadienį paskelbtų Amerikos scenaristų gildijos (WGA) nominantų yra „Kopa“, „Saldymedžio pica“ ir „Vestsaido istorija“.

„Belfastas“, iš vaiko perspektyvos vaizduojantis 1969 metų smurto protrūkį Šiaurės Airijoje, ir „tamsus“ vesternas „Šuns galia“, kurio veiksmas vyksta XX amžiaus 3-iajame dešimtmetyje Montanoje, negalėjo būti nominuoti pagal WGA taisykles, bet užsitikrino tvirtas pozicijas kitur.

Šiemetinis apdovanojimų sezonas išsitęsė „Oskarų“ ceremoniją atidėjus iki kovo 27-osios, kaip pranešama, siekiant nekonkuruoti dėl dėmesio su vasarį įvyksiančiais žiemos olimpiada ir amerikietiškojo futbolo didžiuoju finalu „Super Bowl“.

Kelios kitos apdovanojimų ceremonijos taip pat buvo atidėtos dėl koronaviruso omikron varianto nulemto COVID-19 atvejų daugėjimo.