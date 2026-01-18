 Laukti skrydžio – vienas malonumas

2026-01-18 07:00 klaipeda.diena.lt inf.

Singapūro Čangio oro uostas, kuriame įrengtas didžiausias pasaulyje uždaras krioklys, pasaulinės duomenų paslaugų bendrovės „TripSIM“ pripažintas geriausiu oro uostu persėsti.

Įspūdžiai: Čangio oro uoste keliautojai gali jaustis tarsi gamtos oazėje. / pexels.com nuotr.

Agentūra išanalizavo 50 judriausių pasaulio tarptautinių oro uostų, siekdama išsiaiškinti, kurie jų suteikia geriausios kelionės patirties, rašo „eVnExpress“. Vertinimas buvo grindžiamas šešiais vienodai svarbiais kriterijais: restoranai ir kavinės, parduotuvės, pramogų zonos, dušai ir viešbučiai oro uoste, ryšio ir technologijų infrastruktūra, poilsio zonos.

Čangio oro uostas surinko aukštus balus visose kategorijose, tačiau, remiantis ataskaita, labiausiai išsiskyrė jo pramogų galimybės, technologinė infrastruktūra ir ramios poilsio zonos. Oro uostas garsėja vidaus sodais ir kino teatru, o patikimas belaidis internetas ir poilsio erdvės daro persėdimus patogesnius.

Antrą vietą užėmė Dubajaus tarptautinis oro uostas Jungtiniuose Arabų Emyratuose, po jo rikiuojasi Indiros Gandhi tarptautinis oro uostas Indijoje ir Honkongo tarptautinis oro uostas.

„TripSIM“ kelionių ekspertas Arberis Abdullahu teigia, kad aukštos kokybės persėdimo oro uostų populiarėjimas atspindi platesnę kelionių pokyčių tendenciją.

„Anksčiau persėdimai buvo tiesiog tai, ką keliautojai turėjo ištverti, – aiškina jis. – Dabar žmonės labiau vertina, ar oro uostas tas valandas padaro lengvesnes, ar sunkesnes. Geras maistas, greitas internetas ir vieta ramiai pasėdėti ar pailsėti gali visiškai pakeisti kelionės pojūtį.“

