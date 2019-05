Lažybų tarpininkai pergalę „Eurovizijoje“ pranašauja Nyderlandams

Tviskantis glamūrinis konkurso finalas suteiks Izraeliui, siekiančiam nepriekaištingai atlikti savo kaip renginio šeimininko pareigas, galimybę parodyti pasauliui, kad jis yra kultūriškai pažangi valstybė.

Vis dėlto Izraelio kaip priimančiosios šalies pasirinkimas pastaraisiais mėnesiais įžiebė daug geopolitinių prieštaravimų, o muzikos pasaulio žvaigždės susiskaldė į palaikančius Izraelį ir Palestiną.

Palestiniečiai planuoja tuo pat metu surengti alternatyvų renginį, pavadintą „Globalvizija“.

Renginiai numatyti Vakarų Kranto Ramalos mieste, Haifoje šiaurės Izraelyje, kur gyvena daug arabų, taip pat Londone ir Dubline.

Prieš palestiniečių teritorijų okupaciją pasisakanti nevyriausybinė organizacija „Breaking the Silence“ Izraelyje pastatė stendą su šūkiu „Išdrįsk svajoti apie laisvę“ („Dare to Dream of Freedom“), atkartojančiu 2019 metų „Eurovizijos“ konkurso šūkį „Išdrįsk svajoti“ („Dare to Dream“).

Svarstoma, kokią dalį dėmesio nukreips nuo „Eurovizijos“ šie konkuruojantys renginiai bei tokių žvaigždžių kaip buvusio grupės „Pink Floyd“ nario Rogerio Waterso (Rodžerio Voterso) ir britų dainininko Peterio Gabrielio (Piterio Geibrielio) agitacija prieš konkursą organizuojantį Izraelį.

Įsitrauks milijonai

Iš esmės europietiško konkurso, padovanojusio pasauliui švedų grupę ABBA, ištakos siekia 6-ąjį dešimtmetį.

Bėgant laikui, konkurso dalyvių skaičius didėjo, prie jo prisijungiant „Europos transliuotojų sąjungos“ nariams, o dabar jis siekia net Australiją. Kiekvienais metais renginį stebi šimtai milijonų žiūrovų.

Šį vakarą konkurso finalistai pritrauks savo gerbėjus prie televizorių ekranų, o į miestą dėl renginio atvyko 10 tūkst. turistų.

Konkurso favoritas Duncanas Laurence'as (Dankanas Lorensas) tikisi, kad jo baladė „Arcade“, kurią dainininkas atliks grodamas fortepijonu, leis parvežti pergalę Nyderlandams po 44 metų pertraukos.

2016 metais dainininkas prisipažino esąs biseksualus, paragino kitus būti tolerantiškesniais ir supratingesniais, taip pat pasakojo, kaip jo meilė muzikai suteikė užuovėją „mažuoju Hariu Poteriu“ pravardžiuotam vaikinui augant.

„Vaikystėje ir paauglystėje man nebuvo lengva, – pasakojo dainininkas. – Patyriau patyčių, nes buvau „storas“, „bjaurus“, „gėjus“ ir „dėvėjau juokingus drabužius ir akinius“.

Praėjusių metų "Euroviziją" laimėjo Izraelio atstovė Netta Barzilai (Neta Barzilai), per savo pasirodymą atlikusi moterų teisių judėjimo #MeToo įkvėptą dainą „Toy“ ir scenoje imitavo viščiukų judesius bei garsus. Jos pergalė užtikrino Izraeliui teisę surengti šių metų konkursą.

Tuo tarpu Švedijos atstovo Johno Lundviko (Džono Landviko) atliekama daina „Too Late for Love“ gali suteikti Švedijai galimybę pratęsti įspūdingą rekordinį pergalių skaičių.

Buvęs sportininkas J. Lundvikas atliks pagavią dainą, o jam padės gospelo choras.

Visai neseniai prie konkurso prisijungusi Australija, lažybų tarpininkų nuomone, yra antroji kandidatė laimėti pergalę.

Ekstravagantiška balta suknele vilkinčios Kate Miller-Heidke (Keit Miler-Heidki) atliekama daina „Zero Gravity“, regis, tikrai gali pakylėti dainos atlikėją į žvaigždes.

Konkursas 22 val. Lietuvos laiku prasidės N. Barzilai moterų emancipaciją ginančia daina, o visas renginys truks pusketvirtos valandos.