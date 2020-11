Iš Lietuvos į Libaną sugrįžęs plastikos chirurgas išgyveno košmarą: gelbėjo ne tik sužalotus vaikus

„Per pusvalandį atvykau į ligoninę ir pasipylė daug žmonių, vaikų, kraujuojančių, be pirštų arba be kojų, dirbom iki 6 ryto, tą dieną mums buvo labai sunku psichologiškai ir fiziškai, ypač išgyventi matant šeimas, kurios ateina su mažais verkiančiais vaikais“, – sako plastikos chirurgas Ghassanas Saidas.

Šį antradienio vakarą, 20 val., LNK laidoje „Bus visko“ – interviu, filmuotas Libano sostinėje Beirute, kurį neseniai nuniokojo milžiniškas sprogimas. Šimtai žuvusiųjų, tūkstančiai sužeistųjų, šimtai tūkstančiai namų netekusių žmonių – tai tragedija, primenanti pasaulio pabaigą. Apie išgyvenimus grįžus namo laidoje pasakos ne vienerius metus Lietuvoje dirbęs ir gyvenimą kūręs libanietiškų ir braziliškų šaknų turintis plastikos chirurgas Gh.Saidas, pastaraisiais metais persikraustęs atgal į savo gimtąjį Libaną.

Kalbėdamas apie tragedija tapusį sprogimą, vyras bus atviras. „Neatrodė, kad tai paprastas sprogimas, pirma mintis, kad prasidėjo karas, ir visa tai atsitiko labai šalia manęs, šalia mano pastato“, – pasakos Gh. Saidas.

Pamanęs, kad prasidėjo karas, Ghassanas nuskubėjo savo braziliško paso – ketino bėgti iš šalies, jei iš tikrųjų būtų prasidėję karo veiksmai. Išgirdęs, jog tai ne karas, kurio Libane gyvenantys žmonės taip pat yra matę , vyras išskubėjo į ligoninę padėti nuo sprogimo nukentėjusiems žmonėms. Ligoninėje situacija buvo itin dramatiška.

„Per pusvalandį atvykau į ligoninę ir pasipylė daug žmonių, vaikų, kraujuojančių, be pirštų arba be kojų, dirbom iki 6 ryto, tą dieną mums buvo labai sunku psichologiškai ir fiziškai, ypač išgyventi matant šeimas, kurios ateina su mažais verkiančiais vaikais“, – sakė Gh. Saidas.

Tokie sukrečiantys įvykiai žmonėms palieka ne tik randus ant kūno, bet ir jų galvose. Vyras atviras: po sprogimo draugą be galvos išvydęs jo bičiulis iki šiol išgyvena skaudžias psichologines pasekmes. O iš jų išsivaduoti sunkiausia. Chirurgas sako, kad teko ne tik gydyti kūno žaizdas, bet ir ieškoti būdų, kaip padėti žmonėms išsigelbėti nuo košmarų.

Libanas šiuo metu išgyvena sunkų laikotarpį. Žmonės ne tik turėjo atsisveikinti su savo artimaisiais, išmokti priimti sprogimo žaizdas, – nelaimė supurtė visą šalies ekonomiką. Žmonės, kurie turėjo pasidėję pinigus bankuose, juos beveik prarado. Turimi pinigai nuvertėjo apie 70 proc., o ir to, ką turi – išsiimti negali.

„Važiavau į banką, ėjau prie langelio, ir man atsakė, kad galiu išsiimti tik 150 dolerių. Po to įvedė apribojimus išsigryninti 200 dolerių per mėnesį. O dabar jau nebegali išsigryninti dolerių, tik vietnę valiutą. Nebeįmanoma naudotis kreditinėmis kortelėmis, aš dažnai atvažiuoju į Lietuvą, man reikia nusipirkti internetu bilietus, užsisakyti viešbutį – to aš nebegaliu padaryti“, – sako vyras.

Po sprogimo šaliai ėmė trūkti ne tik medicininių priemonių, šiandien jaučiamas bet kokių prekių deficitas. Paprastų maisto produktų kainos esą taip pat išaugo net 7 kartus. Dėl sudėtingos ekonominės situacijos anksčiau buvusi rami šalis šiandien pasikeitė – padaugėjo nusikaltimų. Praradę namus ir darbus kai kurie žmonįs neturi kaip išmaitinti savo šeimų, todėl padaugėjo vagysčių, iš vertingų pastatų vagiamos jose buvusios istorinės detalės. Situacijos negelbėja ir koronavirusas, į kurį buvo sureaguota pavėluotai. Apimti chaoso žmonės galvojo, kaip išgyventi, todėl bet kokios apsaugos nuo koronaviruso priemonės buvo ignoruojamos. Susirgimų skaičius pasak Saido, muša rekordus.