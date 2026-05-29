Madonna rėžė be užuolankų: įvardijo vyrą, su kuriuo turėjo geriausią seksą gyvenime

Hito „Vogue“ atlikėja apie savo geriausius seksualinius patyrimus prabilo reklamuodama naująjį albumą, kuris labai simboliškai pavadintas „Confessions II“. Pristatymo proga ji suvienijo jėgas su pažinčių programėle „Grindr“ bei būriu įžymybių, įskaitant dizainerį Raulį Lopezą, šokėją Ivy Mugler ir kitus, kurie uždavė dainininkei labiausiai rūpimus klausimus.
„Kas tave geriausiai „patvarkė“ lovoje?“ – pasiteiravo vienas iš jų.
Tačiau atlikėja prieš atsakydama iškėlė savo sąlygą.
„Įvardysiu tik tuos žmones, kurie jau yra mirę“, – pareiškė 67 metų žvaigždė, o tada geriausiojo karūną atidavė 35-ojo JAV prezidento sūnui Johnui F. Kennedy jaunesniajam.
JFK jaunesnysis tragiškai žuvo 1999 metais, būdamas vos 38-erių, kai jo pilotuojamas lengvasis lėktuvas nukrito į Atlanto vandenyną.
Išgirdęs Madonnos atsakymą, dizaineris R. Lopezas sureagavo: „Visi kalba, kad jo vyriškas pasididžiavimas buvo nerealus ir jis buvo puikus meilužis. Tu esi jau trečias žmogus, iš kurio tai girdžiu!“
„Mmm hmm“, – trumpai patvirtino Madonna.
Ši pora trumpai susitikinėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje. Teigiama, kad J. F. Kennedy jaunesnysis buvo „visiškai apstulbintas“ popžvaigždės, kuri tuo metu išgyveno savo šlovės viršūnę. Pats Johnas tuo metu dirbo apygardos prokuroro padėjėju Manhatane.
Biografinės knygos „The Day John Died“ autorius Christopheris Andersonas rašė: „Johnas, kuriam nebuvo svetimas susižavėjimas žvaigždėmis, buvo apakintas minties, kad susitikinėja su Madonna – glamūriškiausia, garsiausia ir, visais atžvilgiais, įspūdingiausia savo kartos moterimi“.
Viena artimų Madonnos draugių, šokėja Erika Belle, autoriui pasakojo, kad „tai buvo galima pamatyti jo akyse jau per patį pirmąjį jų susitikimą“.
Nepaisant aistros, šie santykiai neturėjo ateities, ir jie abu pasuko skirtingais keliais. Knygoje „JFK Jr.: An Intimate Oral Biography“ (autoriai RoseMarie Terenzio ir Liz McNeil) vienas artimas JFK jaunesniojo draugas prisipažino: „Santykiai su Madonna buvo grynas nuotykis. Viską lėmė tik fizinė trauka, nieko daugiau iš to tikėtis nereikėjo“.
Tas pats anoniminis draugas knygoje atskleidė, kad pora nesinaudojo apsaugos priemonėmis. Kadangi tai vyko devintajame dešimtmetyje – pačiame AIDS epidemijos įkarštyje – Madonna, suprantama, nenorėjo rizikuoti, tačiau pora rado būdų „pasilinksminti kitaip“.
Kita šio trumpo romano problema buvo ta, kad Madonna techniškai vis dar buvo ištekėjusi už filmo „Aš esu Semas“ (I Am Sam) aktoriaus Seano Penno. Teigiama, kad tai labai nepatiko buvusiai pirmajai JAV poniai ir JFK jaunesniojo motinai Jacqueline Kennedy Onassis.
Galiausiai JFK jaunesnysis 1996 metais vedė Carolyn Bessette-Kennedy, o Madonna 2000 metais ištekėjo už režisieriaus Guy Ritchie (pora išsiskyrė 2008 m.). Šiuo metu dainininkė palaiko santykius su 30-mečiu futbolininku Akeemu Morrisu, su kuriuo viešumoje kartu pasirodė 2024-ųjų viduryje.
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