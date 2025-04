Karolina Meschino pirmą kartą viešai prakalbo apie skyrybas: tikėjausi, kad galiu kažką pakeisti

„Neplanavau daugiau liesti šios temos. Esu tokia pavargusi nuo viso šito dėmesio ir vykstančio šou. Aš viską išgyvenau jau labai seniai, ir viskas, kas vyksta dabar, man atrodo labai neteisinga. Suprantu, kad aš net negaliu pykti dėl situacijos. Iš šono gali atrodyti Visai kitaip nei yra iš tiesų ir aš nenoriu teisintis.

Labai gražu, kai žmogus sudeda savo jausmus į muziką. Aš be proto džiaugiuosi, kad jam pavyksta tą daryt, nes muzika yra nuostabi ir žodžiai labai gražūs, išgyvenimai tikri. Man tiesiog nepatinka, kad aš šioje situacijoje esu paišoma, kaip koks „bad guy“.

Aš visą laiką saugojau savo šeimą ir visada nuoširdžiai tikėjausi, kad galiu kažką pakeisti, kad galiu pakeisti žmogų, kas yra labai neteisinga. Per paskutinius porą metų pajaučiau, kad esu viską padariusi, visą save atidavusi, antidepresantus gėrusi, ėjusi į terapijas. Visas taktikas išbandžiusi, kad gaučiau tą dėmesį ir meilę, kurios visada norėjau ir kurios jaučiausi verta. Ir man nepavyko. Aš tiesiog pavargau. Buvo daug visokių dalykų, daug ką reikėjo atleisti. Aš tiesiog supratau, kad nei man, nei vaikui nebėra sveika būti tokioje aplinkoje. Taip negali būti. Visus išgyvenimus išgyvenau savo aplinkoje tyliai, aš nekuriu muzikos. Viską išgyvenau iki skyrybų ir per jas, ir suprantu, kad kitas žmogus tik dabar praeidinėja per visus tuos jausmus. Ir viešai. Man skaudu, kai žmonės, nežinodami situacijos, paišo mane kaip blogietę.

K. Meschino instagramo „Story“ stop kadras.

Man šitos dienos tikrai yra sunkios emociškai. Neįmanoma ignoruoti to fakto, kad visa Lietuva apie tave kalba. Bet kokiu atveju, aš jaučiuosi, kad galiu daryti, ką aš noriu, aš galiu susitikinėti su kuo aš noriu, aš esu laisva moteris ir aš galiu gyvent toliau. Aš nesu atsakinga už kitos žmogaus jausmus ir ką jis išdarinėja viešai, man tiesiog liūdna ir skaudu. Skaudu matyti, kad kitam žmogui yra skaudu. Tiesiog man buvo skaudžiau ir daug ilgiau, bet aš tą išgyvenau ir jau iš to išlipau.

O išlipti iš santykių, kur tu esi pastoviai tampoma emociškai ir jauti žmogui priklausomybę, yra pakankamai sunku“, – su ašaromis akyse kalbėjo K. Meschino.

Palaikymą nuomonės formuotojai išreiškė ir turinio kūrėja Agnė Kulitaitė. Savo instagrame ji pasidalijo įrašu, kuriame atkreipė dėmesį į pastarųjų dienų įvykius.

„Pastarieji dienų įvykiai dar kartą parodė, kaip greitai visuomenė tampa teisėju, kai moteris pasirenka save. Kai ji išeina iš santykių, kuriuose buvo blogai, kai užverčia skyrių ir eina toliau, kai neatsisuka atgal, o leidžia sau gyventi. Ne pasislėpti, ne verkti po kaldra šešis mėnesius, ne teisintis, ne laukti, kol visi „patvirtins“, kad jau galima. Tiesiog – gyventi. Mylėti. Džiaugtis. Būti. Ir tada prasideda karnavalas – kaip čia taip greitai? Ar tikra? Ar nesuvaidinta? Kodėl ji atrodo tokia stipri? Lyg stiprybė būtų įtartina. Lyg moteris turėtų sugriūti į dulkes ir palaukti, kol jai bus leista atsitiesti.

Bet būtent tai ir yra problema – mums vis dar norisi, kad moteris kentėtų. Kad moteris tylėtų. Kad moteris laikytųsi už savo skausmo taip stipriai, kad net bijotų paleisti. Nes kai ji paleidžia, kai atgauna save, kai pasirodo su šypsena, su ramybe, su nauju žmogumi šalia – pasaulis pasijunta nepatogiai. Kai moteris išsilaisvina, ji nustoja tilpti į kitų parašytus vaidmenis. Nebėra auka, nebėra kalta – tiesiog laisva. Ir tai gąsdina.

Tai nėra apie tai, kaip greitai gali vėl įsimylėti ar kiek laiko turi pabūti viena, kad atrodytum „teisingai“. Tai apie tai, ar turi drąsos nebeaukoti savęs. Ar turi jėgų išeiti, net kai dar baisu. Ir ar sugebi gyventi toliau be kaltės, kad išgelbėjai save.

Ir jei vis dar atrodo, kad problema yra moteris, kuri pasirenka save – tai problema iš tiesų yra visuomenėje, kurioje moteriai vis dar reikia teisintis, kad gyvena“, – rašė A. Kulitaitė.

A. Kulitaitės instagramo „Story“ ir asmeninio archyvo nuotr.