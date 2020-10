Mirė amerikiečių dainininkas ir dainų kūrėjas J. Nashas

Eidamas 81-uosius metus mirė amerikiečių dainininkas ir dainų kūrėjas Johnny Nashas (Džonis Nešas), labiausiai garsėjęs savo 1972-ųjų hitu „I Can See Clearly Now“.

Teksase gimusi popmuzikos ir regio žvaigždė antradienį mirė savo namuose Hjustone, televizijai KCBS-TV sakė jo sūnus Johnny (Džonis).

J. Nasho „I Can See Clearly Now“ buvo pakilusi į pirmą JAV žurnalo „Billboard“ populiariausių dainų sąrašo vietą, o jo 1975-ųjų hitas „Tears on My Pillow“ buvo atsidūręs pirmosiose Jungtinės Karalystės populiariausių dainų sąrašų vietose.

J. Nashas buvo tarp pirmųjų ne Jamaikos dainininkų, įrašiusių regio muzikos šioje saloje, nurodoma jo interneto svetainėje.

Velionio sūnus naujienų apie garsenybes portalui TMZ sakė: „Jis buvo nuostabus tėvas ir šeimos žmogus. Jis mylėjo žmones ir pasaulį. Jo pasiilgs bendruomenė. Šeima jam buvo viskas.“