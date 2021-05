Mirusios H. Bovševič dukra paviešino jautrų laišką: ji buvo mūsų ryškiausia žvaigždė

„Myliu prisiminimus apie savo mielą mamytę. Be galo skaudu suvokti, kad niekada daugiau jos neapkabinsiu ir neskęsiu glėbyje; kad neišgirsiu gyvai jos raminančio balso, garsaus juoko ar pykčio ant ko nors skambinant telefonu; kad nebeturiu kelio jai paskambinti, paprašyti patarimo, paguosti ar pasidalinti sunkioje ar džiugioje situacijoje; kad per Velykas negalėsiu ruošti maisto su mama ir močiute internetu ir planuoti praleisti kitas Velykas. Man be galo gaila, kad ji niekada daugiau pas mane neateis, kad nebus su manimi per mano vestuves, kai tapsiu mama ir kai auginsiu savo vaikus. Niekas negali jos pakeisti, niekas man nepadės, kaip ji“, – rašė mergina.

Ji teigė labai besididžiuojanti esanti H. Bovševič dukra, nes būtent mama yra supermoters pavyzdys. Anot dukros, H. Bovševič mylėjo pasaulį ir žmones, ji visada skubėdavo į pagalbą, net ir tada, kai jai pačiai nebuvo lengva.

„Jai patiko kelionės ir beprotiški nuotykiai. Ji buvo ištikima sau, atkakliai siekė tikslo. Ji buvo stipri, protinga ir kūrybinga moteris. Ji įveikė tiek daug kliūčių, visada turėjo sprendimą ir beprotiškas idėjas. Ji taip pat buvo gydytoja. Tiek daug praėjo per jos šiltas, raminančias rankas ir nuoširdžią širdį. Ji sugebėjo išklausyti, patarti ir motyvuoti. Ir kaip jai patiko grilis! Tai buvo jos aistra, ji galėjo apie tai kalbėti valandų valandas, – dėstė mergina. – Ir štai, ką ji darė. BBQ mamos maisto gaminimo studija jai suteikė tiek džiaugsmo, akys spindėjo nuo galėjimo kitiems perduoti žinias, ji nuolat buvo apsupta žmonių. Jai patiko. Daugiau nei 15 metų BBQ asociacijoje, prezidento postas, teisėjo titulas, apdovanojimai ir tiek daug beprotiškų projektų. Būti BBQ mama jai ir visiems, kurie ją pažinojo, reiškė tiek daug. Žinau, kad dalelė jos yra kiekvieno, kuris ne tik ją sutiko, bet ir tiesiog pažinojo, širdyje. Ji buvo mūsų ryškiausia žvaigždė.“

Mergina teigė, kad yra dėkinga visiems, kurie mama tikėjo, kurie palaikė ją sunkiu metu, kurie mylėjo.

„Jos gyvenimas buvo toks spalvotas, toks pilnas, toks džiaugsmingas, kad dabar jos visi labai ilgėsis. Halina Bowszewicz amžiams liks mūsų širdyse. Tegul jos gyvenimas būna pavyzdys ir motyvacija. Ji – prieskonis kiekvienam patiekalui, kibirkštis kiekvienai liepsnai ir šiluma kiekvienam prisilietimui. Myliu tave, Ma, ir dėkoju už nuostabų gyvenimą, kurį man suteikei“, – įrašą baigė dukra.