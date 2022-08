Monika Liu – apie naują šeimos narį po skyrybų ir vyro paieškas: esu atvira pasiūlymams

M. Liu juokiasi, kad vos visiems sužinojus apie jos skyrybas, natūraliai daugelis jai pradėjo ieškoti poros. „Kaukių“ filmavimai – ne išimtis.

„Dabar visi man ieško vyro! Bet dėl to aš visai nepykstu. Net šiuose filmavimuose laidos vedėjas Giedrius Savickas ant scenos išėjus gražesnei kaukei, perša man į vyrus. Tiesa, Giedriukas mane labai gerai pažįsta ir net geriau už mane pačią žino, kokio vyro man reikia. Todėl ir renka man jaunikius. Man smagu ir linksma. Be to, dabar esu atvira pasiūlymams“, – atviravo garsi moteris.

Kol kas dainininkę po skyrybų džiugina naujas šeimos narys – pudelių veislės kalytė.

„Kai gyvenau bute, kurį anksčiau nuomojausi, negalėjau laikyti augintinio. Kai tik persikrausčiau, tą pačią dieną nuvažiavau į veislyną ir įsigijau draugę visam gyvenimui. Kai koncertuoju ar filmuojuosi, Balbinos nekankinu ir nesivežioju kartu, ją prižiūri mama. Labai juokinga, bet mama su ja jaučiasi kaip su anūkėle ir siunčia, kai manęs nėra, daugybę nuotraukų, ką jos veikia“, – šypsojosi M. Liu.

„Galiu drąsiai sakyti, kad dabar mano gyvenime visiškai naujas etapas. Daugelį sprendimų priiminėju ne viena, tai man padeda padaryti mano pudeliukė Balbina“, – juokėsi atlikėja.

Nors šiuo metu atlikėja gyvena pagal labai įtemptą grafiką, ir atrodo, kad naujas šeimos narys turėtų dar labiau pakoreguoti jos dienotvarkę, Monika sako, kad laiko viskam užtenka. Juo labiau, kad keturkojis į jos gyvenimą įnešė dar daugiau gerų emocijų. Todėl nenuostabu, kad šiais metais sėdėdama projekto „Kaukės“ komisijos kėdėje, ji visada su savimi turi Balbinos nuotrauką: „Kadangi ant scenos matome daugybę netikėtų personažų ir stulbinančių kaukių, man mane mano pudeliukės buvimas šalia labai įkvepia.“

Antrus metus iš eilės „Kaukių“ detektyve dirbanti moteris sako, kad naujojo sezono dailininkų sukurtos kaukės atima žadą.

„Tik išėjus naujoms kaukėms akys iššokdavo ant kaktos! Jos tiesiog nuostabios! Šiais metais kostiumų dailininkai padirbėjo iš peties, nes tikrai kartais sunku patikėti savo akimis. Bet labiausiai mane šį sezoną nustebino komisija ir jos reakcijos. Aš esu toks žmogus, kad man labai daug kas priklauso, kokioje kompanijoje aš atsiduriu. Tai su šiais savo kolegomis atsipalaidavau kaip niekad. Jie nebijo rodyti emocijų. Net nepasitenkinimą kai kurių kaukių pasirodymais reiškia garsiai. Aš tikiuosi, kad ta drąsa bus įdomi ir žiūrovams“, – sakė M. Liu.

Naujas „Kaukių“ sezonas – jau greitai per LNK.