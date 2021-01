N. Bunkė prabilo apie gėdingą gyvenimo įvykį: kita verktų mėnesį, o aš suprantu – nieko nepakeisiu

Televizijos laidų vedėja ir turinio kūrėja Indrė Stonkuvienė pradeda naują projektą – #Tobulainetobula. Interneto televizijoje lnk.lt startuojančioje laidoje Indrė su visuomenėje puikiai žinomomis moterimis kalbės apie vidinį ir išorinį grožį be jokių tabu ir be... makiažo.

Jau pirmajame epizode su dainininke Natalija Bunke neišvengta itin pikantiškos temos. Moterys pasidalijo pačiais gėdingiausiais momentais – kai netyčia abi pačios paviešino savo nuogų nuotraukas šimtatūkstantinėms auditorijoms socialiniame tinkle „Instagram“.

Laidos vedėja prisipažino, kad jau kurį laiką jaučiasi pavargusi nuo netikrumo. O dar šiame socialinių tinklų amžiuje nuo to pabėgti tampa beveik nebeįmanoma. „Ne tik nuo „Instagram“, bet ir nuo gyvenimo šiais laikais filtriukai, grimai, kaukės jau yra nebeatsiejami. Bet mes pabandykime kitaip. Natūraliai kiek įmanoma, be blakstienų, be blizgučių, be plunksnų. Apie grožį ir išorinį, ir vidinį, be iš anksto uždėtų kaukių. Apie tai šis projektas #Tobulainetobula“, – kalbėjo projekto sumanytoja I. Stonkuvienė. Laidos filmavimo metu pašnekovės ir pati Indrė nesislėps po išdailintu makiažu, bus kuo natūralesnės, tokios, kokios yra paprastame gyvenime, o ne scenoje ar prieš televizijos kameras.

Atviro ir jaukaus pokalbio su Indre metu, N. Bunkė paklausta, ar kartais nėra sunku dalintis pačiomis įvairiausiomis gyvenimo akimirkomis su socialinių tinklų auditorija, nevyniojo žodžių į vatą: „Aš niekada nesigailiu ir mėgstu iš savo klaidų geriau pasijuokti. O kas jų nėra padaręs? Va, pavyzdžiui, kitos čia tikriausiai nusišautų. Taigi, aš kažkada čia vasarą iš vonios tiesiai ant svarstyklių užlipau. Svarstyklės mano buvo veidrodinės. Galvoju, kodėl gi man čia to svorio neparodžius visam „Instagramui“. Įmetu tiesiai ir man sekėjos sako, ten žinokit biškutuką matosi to, ko nereikėtų. Greitai išėmiau aišku. Bet ta prasme... Gi ne tragedija, ką pi*** nematę?“

Moterims besijuokiant, Natalija pripažino, kad taip nutikus belieka tik šypsotis. „Ar čia tragedija? Visai Lietuvai matai pu** parodžiau. Kita tai verktų mėnesį laiko, bet aš gi suprantu, viskas, gi nieko nepakeisi. Ta nuotrauka kaip trolis praėjo pro visą internetą. Bet nieko nepakeisi, gali imti tik ir pasijuokti, kad būna gyvenime ir taip“, – atviravo dainininkė.

Pokalbiui įsisiūbavus, Indrė taip pat išdrįso pasidalinti savo istorija. „Aš tikrai esu konservatyvi moteris, nors su mano juokais gali atrodyti ir kitaip. Bet man irgi buvo panašus atvejis“ – juokais pradėjo ji.

Indrė, kaip ir Natalija, tai padarė, žinoma, per klaidą: „Iš renginio sau ramiai įsikėliau nuotrauką, kur šokau su šokėju. Buvo pagautas kadras, kur aš perversta aukštyn galva ir taip gražiai koją ištempusi. Prisiekiu, žiūrėjau tik į tą koją, pėdutę ir didžiavausi, o kad iš suknelės papukas išsprūdęs net nepastebėjau. Lyg niekur nieko įkėliau tą nuotrauką į „Instagram“ ir tik po to žmonėms ėmus rašyti pati pamačiau“.

Natalija pritardama juokėsi ir antrino: „Bet žiūrėkime į kitą pusę. Pakeisti nieko nebegali, bet nors tu dabar puikiai prisimeni tą renginį. O čia gal kartais Marijampolės renginys buvo, kur su Vidu susikukavote?“

Indrės atsakymą ir tolesnę istoriją išvysti galite laidoje #Tobulainetobula lnk.lt. O kiekvieną ketvirtadienį portale – vis naujas laidos epizodas.