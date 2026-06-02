Netikėtai mirė serialo „Tvin Pyksas“ žvaigždė

Kaip instagrame skelbė žinomo vyro brolis Rhodri, O. R. Daviesas mirė „netikėtai, natūraliai ir ramiai“. Rhodri taip pat pridūrė, kad, vis dar yra neatsakytų klausimų dėl jo mirties aplinkybių.
„Owainui pasisekė turėti daugiau nei vieną šeimą. Be biologinės šeimos jis užmezgė nepaprastus, šeimą primenančius ryšius su daugeliu artimiausių draugų, kolegų ir artimųjų. Nepaprastai didžiuojuosi, kad būdamas mano broliu, jis taip pat buvo brolis daugeliui kitų. Žinome, kad šią netektį pajus daugybė žmonių, ir mus guodžia žinojimas, koks jis buvo mylimas“, – rašė Rhodri.
O. R. Daviesas geriausiai žinomas dėl agento Wilsono vaidmens „Tvin Pykse“, Davido Lyncho ir Marko Frosto atgaivintame populiariame 1990-ųjų seriale, kuris buvo pradėtas rodyti 2017 m.
„Tvin Pykso“ komanda instagramo paskyroje pareiškė užuojautą velionio artimiesiems ir draugams.
„Mūsų mintys yra su jo šeima, draugais ir visais, kurie jį pažinojo ir mylėjo. Ačiū, kad esi „Tvin Pykso“ pasaulio dalis, agente Wilsonai“, – buvo rašoma pranešime.
Anot BBC, O. R. Daviesas vaidino „Netflix“ mokslinės fantastikos dramoje „The OA“, taip pat filme „Alisa Veidrodžio karalystėje“ ir siaubo satyroje „Serijinio žudiko gyvenimo vadovas“.
Naujausi komentarai