Oro uostuose – prarasti lobiai

Ne toks ir kuklus lašas jūroje
Judriausiu pasaulyje tituluojamas Hartsfyldo-Džaksono Atlantos tarptautinis oro uostas JAV kasmet praleidžia maždaug nuo 110 iki 120 mln. bagažo vienetų, rašo „The Daily Digest“.
Skaičiuojama, kad net 99,9 proc. lagaminų saugiai sugrįžta pas savininkus. Tačiau net ir tokia menkutė dalis (vos 0,1 proc.) iš, pavyzdžiui, 120 mln. – jau 120 tūkst. lagaminų. Ir tai tik viename oro uoste. Nenuostabu, kad juose aptinkama ir nemažai labai įdomių dalykų.
Neatsiimtas bagažas JAV turi savo antrą gyvenimą – jį suteikia įmonė „Unclaimed Baggage“, kasmet paskelbianti radinių apžvalgą.
Neseniai pristatyta „Found Report 2025“ atskleidžia, kokį keistą, spalvingą ir kartais absurdišką pasaulį palieka išsiblaškę keleiviai.
Ataskaitoje tarp atsitiktiniuose lagaminuose rastų daiktų minimi samurajų kardai, 10 karatų auksiniai dantų papuošalai („grillz“) ir net meteoritas. Tai ne muziejaus ekspozicija, o realūs objektai, kuriuos kažkas kažkada įsidėjo į lagaminą ir tiesiog pamiršo.
Prabanga, atimanti žadą
Svarbu tai, kad tokie radiniai pasiekia pardavimo etapą tik tada, kai oro linijos išnaudoja visą privalomą savininkų paieškos procesą.
Oro linijoms tai – ne tik pareiga, bet ir finansinis interesas: kompensacijos ir logistika kainuoja brangiau nei parduoti daiktai.
Nors tarp 2025 m. radinių būta tikrų prabangos simbolių. Pavyzdžiui, baltų briliantų auskarai, įvertinti daugiau kaip 43 tūkst. JAV dolerių, „Rolex Oyster Perpetual Day-Date President“ laikrodis, vertas 35 tūkst. dolerių, ir per 17 tūkst. dolerių įkainotas „Tosca“ bosinis klarnetas.
Ir tai tik pradžia. Keleiviai taip pat paliko „Balenciaga“ odinę striukę, kuri buvo įvertinta net 12,5 tūkst. dolerių, taip pat 12 tūkst. dolerių vertės T530 termovizorių ir per 9 tūkst. dolerių kainuojančią „Louis Vuitton“ rankinę.
Sunku patikėti, kad tokie daiktai gali likti neatsiimti, tačiau ataskaita rodo, kad taip nutinka dažniau, nei galima įsivaizduoti.
Aukso dirbinių kasyklos
Kiekvienas bešeimininkis lagaminas atidaromas laikantis saugumo protokolo, o radiniai kruopščiai kataloguojami.
Šis procesas leidžia stebėti ir platesnes tendencijas. Antai praėjusiais metais išaugo knygų, kolekcinių daiktų, dizainerių drabužių, prieinamos prabangos prekių ir įvairių formų aukso kiekiai.
Auksą reikėtų paminėti atskirai, mat aukso dirbinių rasta gerokai daugiau nei ankstesniais metais – nuo 24 karatų kauliukų iki auksu dengtų golfo lazdų.
Vis dėlto ne visi radiniai keliauja į prekybą. Pagal ataskaitą maždaug trečdalis jų perdirbama, trečdalis paaukojama labdarai ir galiausiai dar vienas trečdalis parduodama.
Prekyboje dažniausiai atsiduria kasdieniai daiktai, o štai istoriniai ar itin vertingi keliauja į muziejus, švietimo įstaigas arba atitenka ne pelno organizacijoms.
Nuo sėdmenų implantų iki nuodų
Kalbant apie vertingesnius istorinius radinius, 2025-ieji taip pat buvo spalvingi. Tarp paliktų daiktų – ir Pirmojo pasaulinio karo laikų durtuvas, senovinių monetų kolekcija, ir A-2 JAV karinių oro pajėgų piloto striukė, dėvėta per Antrąjį pasaulinį karą.
Prie šios kolekcijos taip pat prisijungė viduramžių šarvų krūtinės plokštė ir originalus 1985 m. filmo „The Goonies“ scenarijus.
43 tūkst. – maždaug tiek dolerių įvertinti šeimininko nebesuradę briliantiniai auskarai.
Ataskaitoje minimi ir kiti dėmesį patraukę netikėti radiniai, pavyzdžiui, dvi silikoninės sėdmenų implantų poros, laikrodis su gegute, 1893 m. atminimo moneta, septintojo dešimtmečio Keno lėlė, žmogaus skeleto replika ir net lagaminas, pilnas žiurkių nuodų.
Jeigu 2025-ųjų radiniuose puikuojasi meteoritai, samurajų kardai ir deimantai, belieka tik spėlioti, kokių įdomybių papasakos šiais metais oro uostų keleivių pamesti lagaminai.
Keletas neįtikėtinų radinių
* 1944 m. laiškas, pasirašytas Eleanoros Roosevelt.
* Visiškai surinktas robotas.
* Bioninis kelio sąnarys.
* Milžiniška pliušinė žąsis.
* Stiklinė akis.
* Bitininko kostiumas.
* 12 skardinių sardinių dėžė.
* Stiklainis viskio su konservuota barškuole.
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