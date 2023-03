„Oskarų“ favoritu laikomas filmas „Viskas iškart ir visur“

Sekmadienį įvyks „Oskarų“ įteikimo ceremonija, kurioje sėkmė žadama absurdiškai mokslinės fantastikos komedijai „Viskas iškart ir visur“ (Everything Everywhere All at Once).

JAV Kino meno ir mokslo akademijos vadovai tikisi, kad žiūrovai aktyviau jungsis, kad sužinotų, ar 100 mln. dolerių uždirbęs filmas gaus geidžiamiausią Holivudo prizą ir užbrauks brūkšnį po liūdnai pagarsėjusio praėjusių metų incidento, kai aktorius Willas Smithas (Vilas Smitas) trenkė antausį komikui Chrisui Rockui (Krisui Rokui).

„Viskas iškart ir visur“, kuris pirmauja pagal surinktų nominacijų skaičių (11), pasakoja apie kinų kilmės amerikiečių šeimą, kuriai atliekamas mokesčių auditas ir kuriai tenka kovoti su po skirtingas visatas klajojančia piktadare.

Filmas su charizmatiškomis žvaigždėmis, įskaitant Michelle Yeoh (Mišel Jio), dominavo beveik visuose Holivudo apdovanojimų renginiuose.

„Už filmo stovi grupė labai simpatiškų žmonių, už kuriuos neįmanoma nesidžiaugti“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Hollywood Reporter“ apdovanojimų apžvalgininkas Scottas Feinbergas (Skotas Feinbergas).

Tačiau, nors tikimasi, kad ši juosta dominuos „Oskarų“ vakare, ji gali susidurti su kliūtimis kovoje dėl geriausio filmo vardo.

Kino meno ir mokslo akademija taiko specialią „preferencinę“ balsavimo sistemą, pagal kurią nariai reitinguoja filmus nuo geriausio iki prasčiausio.

Pagal šį metodą baudžiami poliarizuojantys filmai.

Vienas iš „Oskarų“ rinkėjų, prašęs neskelbti jo pavardės, AFP sakė, kad kai kurie Akademijos nariai, ypač vyresnio amžiaus, yra „labiau susiskaldę dėl „Visko iškart ir visur“.

„Tai buvo labai drąsus ir unikalus, bet ne tradicinis filmas... jis gali atsidurti žemiau daugelio žmonių biuletenyje“, – sakė rinkėjas.

Tarp favoritų taip pat minimas „Netflix“ filmas apie Pirmąjį pasaulinį karą vokiečių kalba „Vakarų fronte nieko naujo“ (All Quiet on the Western Front), kuris dominavo Britanijos BAFTA apdovanojimuose.

Kitas galimas nugalėtojas geriausio filmo kategorijoje – „Asas Maverikas“ (Top Gun: Maverick) su Tomu Cruise'u (Tomu Kruzu). Pats Stevenas Spielbergas (Stivenas Spilbergas) neseniai pareiškė, kad šis aktorius ir jo filmas „galbūt išgelbėjo visą kino pramonę“ po pandemijos.

„Būtent šis filmas sugrąžino žiūrovus į kino teatrus“, – sakė su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs „Oskarų“ rinkėjas.

Apylygė kova

Nors geriausio filmo kategorijoje yra aiškus favoritas, konkurencija aktorių nominacijose yra labai įtempta.

„Neprisimenu metų, bent jau nuo to laiko, kai šituo užsiimu, kad kova trijose iš keturių aktorių kategorijų būtų buvusi tikrai apylygė“, – sakė S. Feinbergas.

Cate Blanchett (Keit Blanšet) ilgą laiką buvo laikoma favorite laimėti trečiąjį savo „Oskarą“ už vaidmenį filme „Tar“, tačiau meilė filmui „Viskas iškart ir visur“ gali nulemti, kad M. Yeoh taps pirmąja azijiete, triumfavusia geriausios aktorės kategorijoje.

„Manau, kad Michelle Yeoh tikriausiai laimės, – sakė vienas „Oskarų“ rinkėjas. – Cate Blanchett jau laimėjo du kartus... kai kurie žmonės balsuoja turėdami tai omenyje.“

Dėl geriausio aktoriaus titulo varžosi Austinas Butleris (Ostinas Batleris), suvaidinęs juostoje „Elvis“, Brendanas Fraseris (Brendanas Freizeris), sukūręs pagrindinį vaidmenį filme „Banginis“ (The Whale), ir Colinas Farrellas (Kolinas Farelas) iš „Salos vaiduoklių“ (The Banshees of Inisherin).

Geriausios antrojo plano aktorės kategorijoje aiškios favoritės nėra.

Angela Bassett (Andžela Baset), pirmoji „Marvel“ superherojų filmų aktorė, nominuota už juostą „Juodoji pantera. Vakanda amžiams“ (Black Panther: Wakanda Forever), varžosi su „Viskas iškart ir visur“ žvaigžde Jamie Lee Curtis (Džeimi Li Kertis) ir „Salos vaiduoklių“ aktore Kerry Condon (Keri Kondon).

Atrodo, kad vienos kategorijos nugalėtojas jau aiškus: beveik neabejojama, kad geriausiu antraplaniu aktoriumi bus pripažintas Ke Huy Quanas (Ke Huj Kvanas) iš juostos „Viskas iškart ir visur“.

Antausis ir didesnių reitingų siekis

Virš ceremonijos kabo „antausio šmėkla“ – prisiminimai apie šokiruojančią akimirką per praėjusių metų „Oskarų“ įteikimo ceremoniją, kai W. Smithas scenoje trenkė Ch. Rockui už tai, kad šis pajuokavo apie jo žmoną.

Šią savaitę vykusioje spaudos konferencijoje „Oskarų“ vykdomoji prodiuserė Molly McNearney (Moli Maknerni) sakė: „Mes tai pripažinsime, o paskui eisime toliau.“

Pernai organizatoriai buvo kritikuojami už tai, kad po incidento leido W. Smithui likti šou ir net atsiimti geriausio aktoriaus apdovanojimą.

Vėliau jam buvo uždrausta dešimtmetį dalyvauti „Oskarų“ renginiuose, o tai reiškia, kad šiemet jis negalės tradiciškai įteikti geriausios aktorės statulėlės.

Pirmą kartą buvo sudaryta „krizių komanda“, kuri nedelsiant reaguos į bet kokius netikėtus įvykius.

Iš dalies dėl pastarojo incidento praėjusių metų „Oskarų“ televiziniai reitingai ūgtelėjo po to, kai buvo pasiekę rekordines žemumas. Tačiau jie vis dar nesiekia dešimtojo dešimtmečio pabaigoje fiksuoto aukščiausio lygio. Susidomėjimas apdovanojimų renginiais mažėja, taip pat netyla gąsdinimai apie kino teatrų mirtį.

Šiemet organizatoriai trečią kartą į renginio vedėjus sugrąžino Jimmy Kimmelą (Džimį Kimelą) ir tikisi, kad apdovanojimams nominuoti tokie didelio populiarumo sulaukę filmai kaip „Asas Maverikas“ ir „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (Avatar: The Way of Water) sugrąžins žiūrovus prie ekranų.

1998 metais, kai be galo populiarus „Titanikas“ (Titanic) laimėjo 11 „Oskarų“, ceremoniją žiūrėjo rekordinis žiūrovų skaičius – 57 milijonai.

„Jei visuomenei rūpi filmai, tai jai rūpi ir „Oskarai“, santykinai daugiau“, – sakė S. Feinbergas.