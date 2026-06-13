Pasaulio čempionato atidaryme JAV – astronautė, kino žvaigždės, riteris

„SoFi“ stadiono tribūnose susirinko pasaulio pramogų sostinės įžymybės: kino legendos Tomas Cruise'as (Tomas Kruzas), Leonardo DiCaprio (Leonardas DiKaprijas) ir „Žvaigždžių karų“ (Star Wars) režisierius George'as Lucasas (Džordžas Lukasas), prie kurių prisijungė vakarėlių liūtė Paris Hilton bei „Microsoft“ įkūrėjas Billas Gatesas (Bilas Geitsas).
Tarp kitų Holivudo garsenybių buvo „Oskaro“ laureatė Halle Berry (Heil Beri), aktorius ir režisierius Owenas Wilsonas (Ouvenas Vilsonas) bei serialo „Vakarų sparnas“ (West Wing) žvaigždė Robas Lowe'as (Robas Louvas).
Dainininkė ir buvusi astronautė Katy Perry (Keti Peri), pasirodžiusi atidarymo ceremonijoje, grįžo į tribūnas stebėti veiksmo aikštėje ir meiliai bendravo su buvusiu Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau (Džastinu Triudo).
Pora neseniai oficialiai patvirtino savo santykius socialiniuose tinkluose, o tai sukėlė pavydą ne vienai moteriai visame pasaulyje.
Jungtinės Karalystės (JK) futbolo legenda Davidas Beckhamas (Deividas Bekemas) taip pat buvo tribūnose ir sėdėjo šalia T. Cruise'o, praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Holivudo šlovės alėjoje jam buvo atidengta žvaigždė.
Šis apdovanojimas – vienas iš daugelio buvusiam Anglijos rinktinės kapitonui, kurį JK karalius Charlesas III (Karolis III) pernai įšventino į riterius.
Krepšinio legenda Kareemas Abdul-Jabbaras (Karimas Abdul-Džabaras) taip pat palaikė JAV rinktinę, kuri 4:1 sutriuškino bejėgiškai atrodžiusį Paragvajų ir pasiekė rezultatyviausią šeimininkų pergalę pasaulio čempionatų istorijoje.
Prieš prasidedant rungtynėms, sausakimšame „SoFi“ stadione nuskambėjo garsus „Sveiki atvykę į JAV“ per tviskančią ceremoniją, kuri davė startą daugiau nei penkias savaites truksiančiam futbolo turnyrui JAV. Čempionatas taip pat vyksta Meksikoje ir Kanadoje.
Milžiniškame stadiono ekrane pasirodė garsiojo Holivudo ženklo stambus planas, o po to užgrojo pučiamųjų orkestras, prie kurio prisijungė tokie dainininkai kaip „Future“, Tyla (Taila), Anitta (Anita) ir K-pop žvaigždė Lisa.
Kostiumai ir rekvizitai buvo sukurti taip, kad atspindėtų Los Andželo gatvės meną ir miesto kūrybines industrijas.
Prie kosminio amžiaus arenos stogo buvo pakabintos didžiulės raidės „FIFA“, nudažytos JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo), kuris renginyje nedalyvavo, mėgstama auksine spalva.
Vietoj to jis prieš rungtynes telefonu kalbėjosi su komanda ir sakė: „Manau, kad turite tikrai gerų galimybių nueiti iki pat galo. Tiesiog noriu palinkėti jums didelės sėkmės.“
Kitos čempionato šeimininkės Meksika ir Kanada jau sužaidė savo pirmąsias rungtynes ir abiejose šalyse vyko atskiros atidarymo ceremonijos.
Meksika 2:0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką, o Kanada, atsilikdama rungtynių metu, išplėšė lygiąsias 1:1 prieš Bosniją ir Hercegoviną.
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