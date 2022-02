Persirengėliai Žaliūkių malūnininko sodyboje žadins žemę iš žiemos sąstingio

Po metų pertraukos organizuojamas renginys džiugins persirengėlių gausa, folkloro ansamblių ir liaudiškos muzikos kapelų pasirodymais, pokštais, varžytuvėmis, šokiais ir dainomis prie laužo, žada šventės organizatoriai.

Šventėje veiks Užgavėnių turgus, bus organizuojamos įvairios pramogos vaikams ir suaugusiems. Įvyks ir laukiamiausia metų kova – Kanapinis stos prieš Lašininį. Triukšmingai ir smagiai vyti žiemą padės gausus vietinių ir kviestinių ansamblių iš Šiaurės Lietuvos būrys: Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyriaus muzikantai „Skaistgirio kvartetas“, Šiaulių Gegužių progimnazijos folkloro ansamblis „Gasužis“, Šiaulių Dainų muzikos mokyklos folkloro ansamblis „Vieversėlis“, šiauliečių muzikantų grupė „Šiauliai United“, VšĮ Šiaurės Rytų centro etnografinis ansamblis „Pajauta“, Šeduvos kultūros ir amatų centro folkloro ansamblis „Melnyčia“, Kelmės folkloro ansamblis „Ramočia“, ukrainiečių asociacijos „Karpatai“ atlikėjai ir jų draugai.

Lankytojų lauks gardūs Užgavėnių blynai, kepami miesto bendruomenių, ir, be abejo, šiupinys, sakoma Šiaulių „Aušros“ muziejaus pranešime. Anksčiau ypatinga reikšmė šiupinyje teikta kiaulės uodegai. Buvo sakoma, kas valgydamas pirmas ją suras, tas pirmas ir ves. Tad ne tik išalkę, bet ir planuojantys vesti, bus kviečiami rikiuotis į eilę prie šiupinio. Taip pat tikėta, kad jei per Užgavėnes esi sotus, tai būsi sotus visus ateinančius metus. Kadangi Lašininį išvijus iš kaimo, prasidėdavo Kanapinio viešpatavimo, gavėnios laikas, būtina prisivalgyti per Užgavėnes, kad sotumas lydėtų ilgai.

Taip pat verta prisiminti, kad tą dieną reikia kojomis sutrypti kepurę, tada tokio pat dydžio užaugs baravykai. O kas kepurės netryps – visgi privalės pašokinėti, šokti ar net ridentis – juk taip žadinama žemė, kad ji greičiau atsibustų iš žiemos sąstingio.

Užgavėnės neįsivaizduojamos be kaukių, o po malūno sparnais kasmet susirenka itin gausus persirengėlių būrys, stebinantis kaukių išradingumu ir įvairove. Visi kviečiami ateiti su savo kaukėmis. Įprastai jos padaromos iš paprastos, aplinkoje atrandamos medžiagos: drožiamos iš medžio, daromos iš medžio tošies, odos, kailio, linų pluošto, pakulų ir pan. Kad neliktumėte per šią šventę tik su medicinine kauke, reikia ją pasigaminti iš anksto, ragina renginio organizatorius Šiaulių „Aušros“ muziejus. Tai galima padaryti ir namuose, ir Žaliūkių malūnininko sodyboje, užsisakius kaukės gaminimo edukaciją.

Šventei artėjant į pabaigą, įvyks Kanapinio ir Lašininio kova, ant kaitraus laužo bus sudeginta Morė. Nors ritualinės potekstės šie Užgavėnių elementai nebeturi, tai – karnavalinė šventės tradicija, į kurią smagu įsitraukti.