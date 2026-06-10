Po gandų apie nėštumą Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys padėjo tašką: atskleidė tiesą

Vis dėlto dabar žinoma moteris nusprendė nutraukti visas spėliones ir viešai paaiškino, kaip yra iš tikrųjų.
Socialiniame tinkle „Facebook“ O. Pikul pasidalijo humoru persmelktu įrašu, kuriame atsakė į dažniausiai pastarosiomis dienomis girdėtą klausimą.
„Visiems, kurie jau rinko vardus – stabdom. Nesilaukiame. Tiesiog skaniai pavalgėm. Pilvą bučiavau ne dėl kūdikio, o dėl motyvacijos po vakarienės grįžti į formą.
Ačiū už rūpestį kai bus vaikas, paskelbsime jums pirmiems.
Byla baigta.
-Su meile Dominykas & Oksana“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Oksana.
Primename, kad susidomėjimo banga kilo po to, kai pora savo „Instagram“ paskyrose paviešino kadrus iš atostogų Tailande. Nuotraukose Oksana ir Dominykas pozavo prie baseino, o jų poza daugeliui sekėjų priminė nėštumo fotosesijas.
Viename kadre Dominykas buvo uždėjęs ranką ant mylimosios pilvo, kitame – jį švelniai bučiavo. Papildomų komentarų prie nuotraukų pora nepateikė, tačiau publikaciją papildė besilaukiančios moters ir undinėlės emocijų ikonėlėmis.
Toks įrašas netruko sulaukti gausybės reakcijų. Sekėjai porą užvertė sveikinimais ir linkėjimais, manydami, kad jie netrukus praneš apie šeimos pagausėjimą.
Tačiau dabar tapo aišku – kalbos apie nėštumą buvo tik gerbėjų interpretacijos, o kūdikio Oksana ir Dominykas kol kas nelaukia.
(be temos)
(be temos)
(be temos)