 Po įspūdingų koncertų – Jessicos Shy žinutė

Po įspūdingų koncertų – Jessicos Shy žinutė

2026-08-30 18:36 klaipeda.diena.lt inf.

Šį savaitgalį socialiniai tinklai lūžta nuo vaizdų iš dainininkės Jessicos Shy koncertų. 

Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas Vingio parką drebino antrasis Jessicos Shy pasirodymas

Sekmadienio pavakarę po penktadienį ir šeštadienį surengtų koncertų Vingio parke socialiniuose tinkluose Jessica Shy pasidalijo trumpais vaizdo įrašais. 

„Ačiū jums ir iki kitų kartų. Ačiū, kad esate su mumis“, – instagrame paviešintame vaizdo įraše, kuriame matyti ant scenos nusilenkianti komanda, sakė Jessica Shy. 

Minia tuo metu ošė.

Jessicos Shy instagramo vaizdo įrašo stop kadras

„AČIŪ. Nesuvokiu“, – trumpai prie vaizdo įrašo rašė ji.

Jessicos Shy instagramo vaizdo įrašo stop kadras

Šios dainininkės koncertai Vingio parke, panašu, taps istoriniais.

Anot organizatorių, per du vakarus atlikėjos pasirodymus išvydo daugiau nei 100 tūkst. žmonių.

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Jessica Shy
Jessicos Shy koncertai

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