Po įspūdingų koncertų – Jessicos Shy žinutė

Sekmadienio pavakarę po penktadienį ir šeštadienį surengtų koncertų Vingio parke socialiniuose tinkluose Jessica Shy pasidalijo trumpais vaizdo įrašais.
„Ačiū jums ir iki kitų kartų. Ačiū, kad esate su mumis“, – instagrame paviešintame vaizdo įraše, kuriame matyti ant scenos nusilenkianti komanda, sakė Jessica Shy.
Minia tuo metu ošė.
„AČIŪ. Nesuvokiu“, – trumpai prie vaizdo įrašo rašė ji.
Šios dainininkės koncertai Vingio parke, panašu, taps istoriniais.
Anot organizatorių, per du vakarus atlikėjos pasirodymus išvydo daugiau nei 100 tūkst. žmonių.
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