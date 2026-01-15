Po skyrybų – naujas iššūkis: Mia ryžosi dar vienai avantiūrai

„Tikiuosi atrasti save naujai, labai norėčiau pabūti tuo, kuo niekada dar nebuvau, nes labai daug metų scenoje ir labai daug televizinių projektų yra buvę mano gyvenime, labai daug dainų išdainuota, tai norėčiau atrasti save naujai, kitame amplua. Norėčiau, kad kiekviena laida man taptų iššūkiu, aš mėgstu iššūkius ir mėgstu neiti lengviausiu keliu, o daryti kažką naujo ir patinkančio sau“, – sakė Mia.
Dvidešimt trečius metus scenoje skaičiuojanti Mia neslepia, kad jai labai patinka visas pramogų pasaulis. Prieš keletą metų ji išbandė aktorystę, nes apie ją buvo kuriamas serialas, Miai teko ir vesti laidas, ir ragauti žurnalistės duonos imant interviu, kurti dainas, neskaičiuojant daugybės pasirodymų scenoje, todėl Mia tikra – jai jau niekas nebaisu, norisi naujovių, iššūkių ir netikėtumų gyvenime.
„Aš jau tiek metų scenoje, projektuose, kad nelabai ko ir bijau, jei atvirai. Viskas išbandyta, per viską pereita, tai nežinau, ko aš galėčiau bijoti. Tarakonų gal (juokiasi). Daugiau nieko. Reikia mėgautis pasirodymais. Man šis šou daugiau apie smagumą, apie draugystę, apie buvimą kartu, bendradarbiavimą, labai faina komanda surinkta, visi labai draugiški dalyviai. Labai džiaugiuosi, kad esu būtent šiame sezone, atradau naujų pažinčių, kurios mielos, smagios“, – sakė Mia.
Pirmoje sezono laidoje Miai burtai lėmė įkūnyti pop dievaitę Britney Spears. „Man tai iššūkis, nes jei prisiminus mano praeitį televiziniuose projektuose, tai aš dažniausiai dainuodavau Celine Dion, Whitney Houston dainas, visokias tokias, bet man buvo labai smagu gilintis į Britney, mokytis dainos, kurią šiandien atliksiu, man ten viskas buvo gerai. Tikiuosi ir rezultatas jums patiks“, – prieš žengdama į sceną atviravo Mia.
