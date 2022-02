J. Statkevičius traukiasi iš žurnalo redaktoriaus pareigų: karo fone – dviprasmiški jo žodžiai

J. Statkevičius kritikos sulaukė tuomet, kai instagrame pasidalijo nuotrauka ir pažymėjo šias grotažymes: „Happy day, happy, relax, no TV propoganda, no panic, relax, best to dream“ (laiminga diena, laimė, atsipalaidavimas, jokios televizijos propagandos, jokios panikos, atsipalaidavimas, svajonės – aut. past.).

Į dizainerio dviprasmišką reakciją sureagavo žinomi žmonės, tarp jų – ir atlikėjas Vaidas Baumila, dizainerė Monika Kazakevičiūtė-Kriščiūnienė. Jie ragino visus atkreipti dėmesį į tokią dizainerio poziciją ir ją vertinti kritiškai.

Vėliau skandalą įplieskusią nuotrauką J. Statkevičius pašalino.

Nuotrauka iš „Facebook“

Pirmadienį dizaineris paskelbė, kad po kilusio skandalo pasitraukia iš žurnalo „L'Officiel Lithuania“ vyriausiojo redaktoriaus pareigų. „Esu už Ukrainą ir prieš Rusijos agresiją. Esu kategoriškai prieš rusų TV skleidžiamą propagandą. Bet suprasdamas žmonių nepasitenkinimą, atsistatydinu iš „L‘Officiel Lithuania“ vyriausiojo redaktoriaus pareigų“, – pirmadienį instagrame pranešė J. Statkevičius.

Į kilusį skandalą sureagavo ir žurnalo atstovai. „Žurnalo L‘Officiel Lithuania“ pozicija visada buvo ir liks aiški: esame griežtai prieš Rusijos karinę agresiją ir visa širdimi palaikome Ukrainos tautą. Reaguodamas į susidariusią situaciją Juozas Statkevičius palieka vyriausiojo redaktoriaus pareigas“, – instagrame skelbė žurnalo atstovai.

Į skandalą dėl Rusijos J. Statkevičius buvo įsivėlęs ir anksčiau – 2017-aisiais davė dviprasmiškai vertinamą interviu Kremliaus portalui „Sputnik“, kuris siejamas su rusiška propaganda.

Portalas kauno.diena.lt pirmadienio rytą skelbė, kad kritikos dėl pasisakymų karo fone sulaukė ir atlikėjas Egidijus Dragūnas-SEL.

„Daug žmonių, žinai, klausia mano nuomonės, ką aš manau apie viską ir kodėl tyliu, kodėl nieko nepasakau. Mano nuomonė yra tokia: yra žmonės, kurie sukuria ginklą, yra žmonės, kurie paliečia ginklą, yra žmonės, kurie gali šaut į žvėrį, ir yra žmonės, kurie gali šaut į žmogų. Tai va tie, kurie ten sėdi ir šaudosi, tai vyksta natūralus planetos išvalymas. Tegu jie ten b**t šaudosi, aš už taiką ir geriu alų“, – vaizdo įraše sakė atlikėjas. Vaizdo įrašas vėliau buvo pašalintas.