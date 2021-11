Prie vairo girtas sėdęs M. Stonkus: reikės kardinaliai pakeisti savo gyvenimą

Tinklalaidėje, kurią veda kartu su bičiuliais Mantu Katleriu ir Rolandu Mackevičiumi, aktorius prisipažino, kad pastaruoju metu spaudos srauto nesekė.

„Palaikyt manęs nereikia. Palaikymo aš nelabai laukiau, turėjau sunkią savaitę, bet aš pats kaltas esu. Tai šūdinas dalykas atsitiko. Man asmeniškai. Kai kam tai buvo labai ach*** dalykas, vienas geriausių jų gyvenime“, – sakė M. Stonkus.

„Buvo chu*** labai. Net nežinau, kurį kampą čia dabar paimt, – sakė humoristas, nežinojęs, ką sakyti, kad visiems būtų gerai. – Turėjau labai šūdiną laiką. Pats asmeniškai save labai nusiplakiau, nes, patys žinot, kai aš turiu kokią nors krizę, ją man būna sunku išgyventi. Buvo laikas, kai reikėjo vienam namuose pabūti. Tai buvo chu***. “

M. Stonkus negailėjo gražių žodžių mylimajai, aktorei Gelminei Glemžaitei. Anot aktoriaus, jis skyrė daug laiko apmąstymams, o ji jam padėjo susitvarkyti su esame situacija. Aktorius teigė, kad jam reikėjo psichologinės pagalbos, tačiau gauti psichologo pagalbą dabar yra sunku. „Priėjimo prie jų tiesiog nėra. Nuotolinio kažkaip nesinori, norisi normaliai nueiti ir kad būtų pastoviai“, – sakė M. Stonkus.

„Pasidariau išvadas. Gal apie jas šiek tiek anksti šnekėti dar, nedaug laiko praėjo, bet kardinaliai reikės savo gyvenimą pakeisti“, – sakė vyras. Jis teigė, kad reikės atsisakyti alkoholio vartojimo.

Prie vairo girtas sėdęs vyras teigė sulaukęs daugybės žinučių, klausimų, o kas būtų buvę, jeigu būtų užmušęs žmogų.

Pertrauką nuo viešumos padaręs aktorius tinklalaidėje teigė, kad atsiribojo, nes jam ši situacija nebuvo nesvarbi, jis pamatė, kas yra draugai. Jam kol kas dar nėra paskirta bauda, tačiau emociškai buvo sunku ir kasdieninėse situacijose, kai į jį dėmesį kreipdavo žmonės, ir jis laukia, kol viskas baigsis. Jam atrodė, kad visi jį smerkia.

„Žinote, kodėl aš negalėjau ateiti į podcastą ir toliau šnekėti? Nes man nėra po***. Man chu***, blogai, kad taip atsitiko. Aš žinau, kokios to yra priežastys, kodėl taip atsitiko. Ir nuo to dar chu***, kai tu sužinai, kokios to priežastis. Dar chu***. Tai jau lieka kaip įvykęs faktas, bet kodėl taip buvo? Nėra įvykių, kurie atsitinka šiaip sau. Čia yra grandinė, seka. Ačiū Dievui, kad atsitiko, nes uždariau savo gyvenime vieną didelį skyrių. Chu*** skyrių, kuris buvo vis dar nepasibaigęs nuo maždaug 2019-ųjų. Balaganas. Čia yra to išnaša. Stop. Taip, tai blogai, aišku, bet gerai yra tas, kad tu stovi ant žemės, tau nebereikia muistytis, ar tu jau čia atsispyrei, ar ne. Bum. Sukrėtimas. Po ilgo kritimo trenkiausi į žemę. Apsidairiau, kad turiu nuostabią moterį šalia savęs, ačiū Dievui, nieko neužmušiau, ačiū Dievui, vaikai mano sveiki ir gyvi, nes aš jiems pasakiau, kas nutiko“, – aktorius teigė, kad vaikai jį ramino ir sakė, kad viskas bus gerai.

M. Stonkus po daugiau nei prieš dvi savaites įvykusio incidento pats prisipažino, kad girtas sėdo prie automobilio vairo.

„Artimiausi žmonės situaciją jau žino, o dabar noriu, kad sužinotumėt ir jūs, bet iš manęs paties. Savaitgalį padariau taip, kaip niekada gyvenime negalvojau, kad darysiu – būdamas draugų sodyboj girtas sėdau už automobilio vairo. Jokios lengvinančios ir mane teisinančios aplinkybės nėra svarbios, nes pats visada atvirai smerkiau besielgiančius panašiai ir buvau įsitikinęs, kad man taip neatsitiks. Klydau. Suprantu, kad vairuodamas girtas ne tik sukėliau riziką nukentėt niekuo dėtiems žmonėms, bet ir sugadinau gero tėvo ir vyro įsivaizdavimą savo šeimos nariams. Prisiimsiu visą pagal rašytus ir nerašytus įstatymus man priklausančią atsakomybę. Labai atsiprašau žmonių, kurie mane gerbė ir manim tikėjo. Aš jus nuvyliau“, – feisbuke atsiprašė M. Stonkus.

Prie vairo sėdusiam aktoriui buvo nustatytas 1,67 promilių girtumas.