Roko grupės „Slade“ įkūrėjas Dave Hillas: šiuo metu galvoju apie Lietuvą

Ilgaplaukiai, avintys ilgaaulius batus ant milžiniškos platformos ir ryškius spalvotus kostiumus grupės „Slade” nariai pakeri publiką ekstravagantišku įvaizdžiu ir supaprastintais rašyboje bei netaisyklingais dainų pavadinimais. Rugpjūčio 9 dieną jie sudrebins Molėtus.

Britų glamroko grupės atskirai pristatyti tikrai nereikia, nes šį kolektyvą didžiausia įkvėpėja vadina daugybė muzikos žvaigždžių – Gene Simmonsas („Kiss“), Joey Ramone („The Ramones“), Steve Jonesas („The Sex Pistols“), Ritchie Blackmore („Deep Purple“, „Rainbow“), Tomas Jonesas, Alice Cooperis, Noelis Gallagheris („Oasis“), Kurtas Cobainas („Nirvana“), Ozzy Osbourne ir daugelis kitų.

„Slade“ yra daugiausiai aštuntame dešimtmetyje singlų Didžiojoje Britanijoje pardavusi britų grupė!

Tikriausiai mažai rasite muzikos mylėtojų, kurie nežinotų didžiausių „Slade“ hitų „Coz I Luv You“, „Mama Weer All Crazee Now“, „Cum On Feel the Noize“, „My Oh My“, „Radio Wall of Sound“, „Gudbuy T’Jane”, „Everyday“ ir amžinos kalėdinės dainos „Merry Xmas Everybody“.

Legendinės grupės „Slade“ muzikantas Dave’as Hillas džiaugiasi, jog teks koncertuoti Lietuvoje. „Jaučiuosi šioje šalyje savas. Lietuviai turi gerą muzikinį skonį ir senai tapo mūsų draugais. Lietuvos publika man beprotiškai patinka. Koncerto metu mes tampame viena visuma, nes žiūrovai nėra pasyvūs ir aktyviai sutinka kiekvieną dainą bei dainuoja kartu. Fantastika, bet lietuviai mūsų kūrinius žino mintinai“, – teigė „Slade“ įkūrėjas. Jam įstrigo lietuviškas žodis „Ačiū“, kurio tarimas Dave’ui primena garsą, kuris kyla čiaudant.

Paskutinį kartą Lietuvoje „Slade“ koncertavo bene prieš 13 metų. D. Hillas pažadėjo, kad būtinai kartu su kolegomis pasivaikščios po Molėtus ir pakalbins praeivius. „Visada Lietuvoje prie mūsų prieina daug žmonių ir papasakoja, kad jų gyvenime „Slade“ muzika suvaidino ypatingą vaidmenį. Kažkas su ja išaugo, o kai kas atšoko vestuves. Malonu, kad darome įtaką žmonių gyvenimams bei esame jiems reikšmingi“, – sakė „Slade“ gitaristas. Mėgstamiausios D. Hillo dainos – „My oh my“, „Far far away“ ir „Merry Christmas Everybody“.

1966 metais įkurti „Slade“ yra daugiausiai aštuntame dešimtmetyje singlų Didžiojoje Britanijoje pardavusi britų grupė. Jos aukso amžiumi galima vadinti 80-uosius, kai net 17 grupės singlų iš eilės pateko į nacionalinį britų Top–20. Tokiu būdu jie istoriškai priartėjo prie „The Beatles“ pasiekimo (22 hitai iš eilės).

Molėtuose vienoje scenoje koncertuos net 5 pasaulinio garso grupės

Trys valstybės, penki legendiniai devintojo dešimtmečio atlikėjai ir dešimtys žinomų superhitų! „Slade“, „Rednex“, „Bad Boys Blue“, „East 17“ bei pirmą kartą Lietuvoje koncertuosiantys „Cutting Crew“ pasirodys vienoje scenoje tik vieninteliame koncerte rugpjūčio 9 dieną universalioje daugiafunkcėje aikštėje Molėtuose!

Hitų kepėja „Bad Boy Blue“

Vokietijos mieste Kelne įkurtą, dabar Didžiojoje Britanijoje apsigyvenusią ir 18 albumų išleidusią grupę „Bad Boys Blue“, galima pavadinti pasauline hitų kepėja: Amerikos, Europos ir kitų žemynų dainų topuose sukosi net apie 30 jų kūrinių!

Grupės įkūrėjas Tony Hendrikas niekada neslėpė, jog siekė suburti kolektyvą, kuris galėtų konkuruoti su devintąjį dešimtmetį didžiulės komercinės sėkmės sulaukusiu duetu „Modern Talking“.

Ir jiems tai pavyko, kai 1985 metų pavasarį Europos diskotekas „sudrebino“ jų superhitas „You’re A Woman“, iškart patekęs į daugelio šalių muzikos dainų topų viršūnes.

Tačiau išskirtinės sėkmės taip pat sulaukė ir „Pretty Young Girl“, „Kisses And Tears (My One And Only)“, „I Wanna Hear Your Heartbeat“, „Sunday Girl“, „A Train To Nowhere“, „Still In Love“, „Come Back And Stay“ ir kitos „blogų berniukų“ dainos.

Vis dar įvairiuose pasaulio šalyse laukiama „Bad Boys Blue“ – tai kultinė 80-ųjų ir 90-ųjų Europos šokių muzikos aikštelių grupė, o nepakeičiamas jos lyderis Johnas McInerney yra vienintelis pirmosios originalios sudėties narys nuo 1984 metų dabar koncertuojantis kartu su pritariančiomis vokalistėmis – savo žmona Sylvia McInerney bei Edith Miracle.

Išskirtinis repertuaras ir merginų meilė – „East 17“

Londono rajono Voltham Foresto pašto kodo E-17 garbei pasivadinusios grupės „East 17“ kelias prasidėjo nuo Tomy Mortimer noro pradėti solo karjerą. Tačiau „London Records“ jam buvo numatę kitokį planą, todėl netrukus susikūrė keturių vaikinų grupė „East 17“: Tony Mortimer, Brian Harvey, John Hendy ir Terry Coldwell. Tai buvo keturi skirtingi vaikinai, kuriuos vienijo vienas tikslas. Ir priešingai nei to laikmečio jų „konkurentais“ laikyta kita kultine grupe „Take That“, išpopuliarėjo labai greitai.

1992 metų rugpjūtį grupė debiutavo su savo singlu „House of Love“ ir vos po metų pasirodė pirmasis albumas „Walthamstow“. Dainose dažnai jausdavosi pop ir hip hopo derinys, tai būdinga „House Of Love“, „Let It Rain“ ir kitoms dainoms.

„East 17“ buvo nestandartinė vaikinų grupė, nes jų dainos nebuvo vien linksmos, švelnios ar apie meilę. Kai kuriose klausytojas galėjo pajausti agresijos. Šis bruožas pastebimas tokiose dainose kaip „Steam“. „East 17“ dainos kalbėjo ir aktualiomis, kai kada pavojingomis temomis, kuriose pastebimos ir politinės potekstės.

Daina „Let It Rain“ pasakoja apie karą, taiką, lygybę, meilę ir net 1992 metais pasirašytą Europos Sąjungos sutartį (Mastrichto sutartį). Tikriausiai dėl tokio įvairaus, netikėto ir išskirtinio repertuaro grupė sulaukė tiek daug gerbėjų ir skyrėsi iš kitų.

Tuomet merginų numylėtiniai „East 17“ iškepė dar ne vieną hitą. „Deep“, „House of Love“ ir „It’s Alright“, kurie, žinoma, kaip ir 1994 m. populiariausiu kalėdiniu kūriniu tapęs singlas „Stay Another Day“, pirmą kartą skambės Molėtuose.

REDNEX – kantri ir šokių muzikos derinys

Švedijos muzikinė grupė „Rednex“ garsėja savo išskirtiniu amerikietišku kantri bei Europos šokių muzikos stilių deriniu.

Grupė susikūrė 1994 metais ir greitai išpopuliarėjo su savo debiutiniu hitu „Cotton Eye Joe“, kuris iki pat šių dienų išlieka populiariausiu ir garsiausiu jų kūriniu pasaulyje bei Lietuvoje.

Tačiau puikiai žinomi ir kiti jų hitai – „Wish You Were Here“, „Old Pop in an Oak“, „Hold Me for a While“, „Spirit of the Hawk“, kuris Vokietijos muzikos topų pirmoje vietoje išsilaikė net 25 savaites!

2005 metais grupė koncertavo IAAF Pasaulio Lengvosios atletikos čempionate Suomijos sostinėje Helsinkyje.

Ir dabar „Rednex“ dažnai koncertuoja įvairiuose festivaliuose bei pramoginiuose renginiuose, kur jų linksmas repertuaras žavi ir nostalgiją jaučiantiems vyresnio amžiaus žmones ir jaunimą.

Pirmą kartą gyvai Lietuvoje skambės „(I Just) Died in Your Arms“

Pirmą kartą Lietuvoje koncertuosianti 1985 metais įkurta garsi anglų popmuzikos grupė „Cutting Crew“ puikiai žinoma savo išskirtine balade „(I Just) Died in Your Arms“, kuri iškart pateko ir į JAV topų viršūnes.

Grupę įkūrė vokalistas Nickas Van Eede su kanadiečių gitaristu Kevinu Scottu MacMichaeliu. Norėdami gauti kontraktą jie sukūrė dvi demonstracines juostas. 1986 m. prie grupės prisijungė bosistas Colinas Farley ir būgnininkas Martin Beadle.

Pirmąjį albumą „Broadcast“ jie išleido garsaus milijardieriaus, verslininko Richardo Bransono dėka, pastarojo įrašų kompanijoje „Virgin Records“. Niekam nežinoma grupė iškart tapo populiari JAV, Norvegijoje, Vokietijoje.

Superhitas „(I Just) Die din Your Arms“ karaliavo ne vienos pasaulio šalies topų viršūnėse, „Cutting Crew“ buvo laukiama įvairiuose festivaliuose bei koncertuose, po to sukūrė dar ne vieną hitą, išleido keturis albumus.

Po grupės iširimo, vieno iš dviejų įkūrėjo Kevin Scott MacMichael mirties 2002 metais nuo plaučių vėžio, „Cutting Crew“ vėl atgimė – tai pavyko padaryti solo karjeros kurį laiką siekusiam Nickui Van Eede.

„Cutting Crew“ vėl laukiama įvairiuose pasaulio kampeliuose, o rugpjūčio 9 dieną baladė „(I Just) Died in Your Arms“ pirmą kartą gyvai nuskambės Lietuvoje.

Bilietai į šią įspūdingą fiestą jau parduodami kakava.lt, o muzikos gerbėjai į savo atmintinę įtraukia: Lietuva, Molėtai, šeštadienis, rugpjūčio 9 diena.

