Sandanso festivalio nugalėtojais tapo kurčiųjų drama ir Questlove'o dokumentika

Filmas CODA, kurio pavadinimui panaudotas akronimas, reiškiantis negirdinčio suaugusiojo girdintį vaiką, pasakoja apie paauglę Rubę, kurią vaidina Emilia Jones (Emilija Džouns) ir kuri bando derinti muzikines ambicijas ir savo šeimos priklausomybę nuo jos bendravimo su „girdinčiu“ pasauliu.

Technologijų bendrovė „Apple“ teises platinti šį filmą įsigijo JAV festivalio pradžioje po susižavėjimo kupinos reakcijos internete ir įtemptų varžytynių tarp platintojų. Pranešama, kad „Apple“ sumokėjo rekordinę sumą – 25 mln. dolerių (21 mln. eurų).

„Labai jaudinuosi, esu labai sujaudinta – norėčiau pabandyti vienu metu dainuoti ir kalbėti, bet man sunku tai padaryti“, – sakė režisierė Sian Heder (Šan Heider), nuotoliniu būdu „atsiimdama“ apdovanojimą.

CODA remiasi 2014 metų prancūzų komedija „La Famille Belier“, bet Masačusetse gimusi S. Heder veiksmą perkelia į JAV žvejų miestelį Glosterį.

Ir scenarijų serialui „Oranžinė – tai nauja juoda“ (Orange is the New Black) rašiusi S. Heder, ir E. Jones šiam filmui išmoko gestų kalbą. Filme taip pat vaidina keli garsūs kurtieji aktoriai, tarp jų „Oskarą“ už darbą juostoje „Children of a Lesser God“ pelniusi Marlee Matlin (Marli Matlin).

CODA taip pat pelnė aukščiausią Sandanso festivalio žiūrovų skiriamą apdovanojimą ir prizus už režisūrą ir aktorių kolektyvą.

Questlove'o pirmąjį filmą „Summer of Soul“ apie didžiulį „Juodojo Vudstoko“ festivalį, įvykusį 1969 metais Harleme, žiuri ir auditorija pripažino geriausiu dokumentiniu filmu.

Filme rodomi anksčiau nematyti kadrai iš žvaigždžių pilno, bet iki šiol daugiausia pamiršto koncerto, kuriame dalyvavo 300 tūkst. žmonių ir atliko dainas tokios muzikos pasaulio įžymybės kaip Stevie Wonderis (Stivis Vonderis), Nina Simone (Nina Simon) ir Mahalia Jackson (Mahalija Džekson).

Juosta „Hive“, pasakojanti apie moters gyvenimą karo draskomame patriarchaliniame Kosove, pelnė pasaulio kino geriausios dramos prizus, o geriausiu užsienio dokumentiniu filmu buvo pripažintas „Flee“ – Oskarą laimėjusio filmo „Parasite“ platinanti bendrovės „Neon“ festivalio viduryje įsigytas animacinis filmas apie vaiką pabėgėlį iš Afganistano.

Nepriklausomų kino studijų juostas rodantis Sandanso festivalis, kurį padėjo įsteigti Robertas Redfordas, paprastai rengiamas aukštai kalnuose vakarinėje Jutos valstijoje.

Tačiau šiemet dėl COVID-19 pandemijos renginys daugiausia įvyko virtualiai: visų 72 atrinktų filmų premjeros buvo tiesiogiai transliuojamos internetu.

Vienas paskutinių antradienį parodytų filmų buvo „Amy Tan: Unintended Memoir“ – dokumentinis filmas apie populiaraus romano apie JAV gyvenančius imigrantus kinus „The Joy Luck Club“ autorę Amy Tan (Eimi Tan).

Tą juostą režisavo R. Redfordo sūnus Jamesas (Džeimsas) – kino kūrėjas ir aktyvistas, miręs nuo tulžies latako vėžio spalį, kuomet filmas buvo beveik baigtas.

„Jis buvo žmogus, kuriuo labai pasitikėjau... Jaučiau, kad jis niekada manęs neteistų, jis niekada manęs nesigailėtų. Jis tiesiog klausėsi“, – sakė A. Tan.

Prodiuserė Karen Pritzker (Karen Pricker) pridūrė: „Tenka tik apgailestauti, kad negalime susitikti ir kad Jamie nėra čia su mumis per šią šventę.“