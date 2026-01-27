Šarūno Jasikevičiaus šeimoje – svarbi proga

Šia gražia šeimos švente Anna Doukos pasidalijo ir su sekėjais socialiniame tinkle „Instagram“. Moteris paviešino jautrų įrašą, skirtą sūnui, kuriame netrūksta meilės, pasididžiavimo ir šiltų žodžių. Taip pat ir kelias jaukias ir asmeniškas šeimos nuotraukas – nuo sūnaus vaikystės iki dabartinių dienų.
Mama sūnui skyrė nuoširdų gimtadienio sveikinimą, pabrėždama jo šviesą, pozityvumą ir džiaugsmą, kurį jis teikia aplinkiniams.
„Su 14-uoju gimtadieniu, mano meile!!!
Tu esi tikras džiaugsmas būti šalia!!
Nenustok šypsotis ir nenustok svajoti!!
Tu esi šviesa kiekvienoje erdvėje, į kurią įžengi!!!
Nenustok šviesti!!!
Aš be galo didžiuojuosi būdama tavo mama!
Labai tave myliu!!!“ – rašė Anna Douka.
Š. Jasikevičius ir A. Douka itin retai dalijasi asmeninėmis šeimos akimirkomis, todėl tokie jautrūs įrašai visuomet sulaukia didelio gerbėjų dėmesio ir palaikymo.
Naujausi komentarai