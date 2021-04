Šešios priežastys pamatyti penkiems Oskarams nominuotą filmą „Perspektyvi mergina“

1. Carey Mulligan. Dviem Oskarams nominuotą aktorę paskutinį kartą kine matėme 2018-aisiais, kuomet drauge su Jake Gyllenhaal jiedu atliko pagrindinius vaidmenis debiutinėje Paul Dano dramoje „Wildlife“. Po kelerių metų pertraukos aktorė į didįjį kiną sugrįžo triukšmingai – kino kritikai išsijuosę tvirtina, jog vaidmuo dramoje „Perspektyvi mergina“ – geriausias jos karjeroje. Režisierė Emerald Fennel teigia, jog C. Mulligan buvo ta aktorė, apie kurią ji galvojo rašydama scenarijų, todėl beprotiškai džiaugėsi į kvietimą filmuotis sulaukusi teigiamo atsakymo.

2. Emerald Fennel. Jeigu režisierės veidas jums atrodo kažkur matytu, sufleruojame – 4-ajame serialo „Karūna“ (angl. „The Crown“) sezone ji atliko princo Čarlzo mylimosios, jaunos Camillos Parker Bowles vaidmenį. Kiek anksčiau ji darbavosi garsiojo serialo „Killing Eve“ filmavimo aikštelėje – kūrė jo scenarijų ir užėmė prodiuserės kėdę. Filme „Perspektyvi mergina“ kalnu talentų apdovanota moteris dirbo išsijuosusi – parašė scenarijų, režisavo filmą, siūlė jame skambėsiančius muzikinius kūrinius bei drauge su aktore Margot Robbie prodiusavo jį. Trumpai tariant, į filmą sudėjo visą savo širdį ir šiemet yra viena iš dviejų moterų, nominuotų Oskarui geriausio režisieriaus kategorijoje.

Įmonės „VLG filmai“ nuotr.

3. Apdovanojimai. Filmo premjera įvyko praėjusių metų Sundance kino festivalio konkursinėje programoje. „Perspektyvi mergina“ tapo vienu iš festivalio hitų, kuriam pagyras žarstė viso pasaulio kino kritikai, filmą vadindami metų atradimu ir privalomu pamatyti reginiu. Šiandien „Perspektyvi mergina“ turi penkias Oskaro nominacijas, iškovojo du BAFTA apdovanojimus, buvo nominuota Auksiniam gaubliui, pelnė įvairių gildijų apdovanojimus už dekoracijas, kostiumų dizainą, scenarijų, vaidybą ir kalną kitų prizų. Svetainėje Rotten Tomatoes jo reitingas siekia net 91 proc.

4. Visiškai nenuspėjamas siužetas. Kino ekrane stebėdami C. Mulligan bandykite atspėti tolimesnę įvykių seką, finalą ar būsimus herojų veiksmus, tačiau... vargu ar jums pavyks tą padaryti. „Perspektyvi mergina“ – vienas labiausiai nenuspėjamų filmų, kurio pabaiga privers kilstelėti antakius – juk mintyse jau dėliojote kitokią įvykių seką.

Įmonės „VLG filmai“ nuotr.

5. Muzika. Užkietėję melomanai arba 90-aisiais augę žiūrovai nepraleis progos pagirti filmo garso takelio, kuriame skamba tiek šiuolaikiniai hitai, tiek primiršti kūriniai, kadaise drebinę tūkstantines minias. Filme skamba atlikėjos Charlie XCX atliekamas „Boys“, kultinis Britney Spears kūrinys „Toxic“, Spice Girls „2 Become 1“, „It's Raining Men“ versija, Sky Ferreira „Downhill“ ir kalnas kitų nostalgiją keliančių kūrinių. Na, o 2006-aisiais hitu buvęs „Stars Are Blind“, atliekamas turtingosios paveldėtojos Paris Hilton, vainikuoja vieną įspūdingiausių filmo scenų, kurioje aktoriai C. Mulligan ir Bo Burnham šoka vaistinėje.

6. Kostiumai. Drabužių dizainerė Nancy Steiner, anksčiau dirbusi ties filmais „Mažoji Mis“ (angl. „Little Miss Sunshine“), „Pasiklydę vertime“ (angl. „Lost In Translation“) ir „Numylėtieji kaulai“ (angl. „Lovely Bones“), padirbėjo iš peties. Filmui „Perspektyvi mergina“ moteris sukūrė keletą įspūdingų ir kardinaliai skirtingų kostiumų derinių, kiekvienas kurių atspindi vidinę pagrindinės herojės būseną ar jos transformaciją. Mados mylėtojai ir kino ekrane detales pastebintys žiūrovai tikrai turės kur paganyti akis, nes dekoracijos ir kostiumai čia verti didžiausių aplodismentų.

Įmonės „VLG filmai“ nuotr.

Anot balandžio 30-ąją Lietuvos kinuose pradedamo rodyti filmo „Perspektyvi mergina“ siužeto, niekas neabejojo, kad Kesės (akt. C. Mulligan) laukia puiki ateitis. Protinga, žingeidi ir tvirto charakterio mergina svajojo tapti gydytoja ir kryptingai siekė savo tikslo. Tačiau vieną dieną viskas apsivertė aukštyn kojomis. Niekas nežinojo, kas įvyko, tačiau Kesė tapo nebeatpažįstama: metusi medicinos mokyklą, mergina įsidarbino kavinėje, o vakarus ėmė leisti naktiniuose klubuose.

Naktinių pasilinksminimų mėgėjai nuolatos matydavo ją gerokai apsvaigusią, o geismo kamuojami vyrai neatsispirdavo pagundai parsivesti nieko nebesuvokiančią merginą namo. Deja, nė vienas jų nenumanė, kad Kesės girtumas tėra apsimestinis, o kryptingai tikslo siekianti mergina niekur nedingo. Tik šiandien Kesės tikslas kitoks: imtis keršto ir savo veiksmais ištaisyti kadaise patirtą didžiulę skriaudą.