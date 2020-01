Sužadėtiniai V. Šaulytė ir J. Mocka prakalbo apie šeimą: norime penkių vaikų

Praėjusių metų pavasarį susižadėjusi pora tik dabar pradeda planuoti vestuvių šventės detales bei drąsiai kalba apie ateitį ir vaikus.

Šį šeštadienį 8.30 val. TV3 kulinarinių pokalbių laidoje „Virtuvės istorijos“ užvirs arši kova, mat į dvikovą dėl geresnio kulinaro vardo stos mylimieji.

Burtai lems, jog Viktorija, kartu su laidos vedėja Ilona Juciūte, gamins varškės spurgas, o Julius, padedamas iš Šri Lankos kilusio virtuvės šefo Dilano Dampellos Gamage, gamins šokoladinį putėsį. Tokie skanūs desertai pasirinkti ne veltui, mat nuspręsti, kuris iš laidos herojų gamina geriau, teks Viktorijos mamai ir Juliaus būsimai uošvienei Gitanai Šaulienei.

Prieš daugiau nei trejus metus realybės šou „2 Barai. Gyvenimas greitkelyje“ susipažinusi pora šiandien džiaugiasi vis dar stipriai degančia meile ir pozityvumo nestokojančiu tarpusavio bendravimu.

Realybės šou nugalėtojas Julius tikina, jog televizijos ekrane užgimę jausmai buvo tarsi meilė iš pirmo žvilgsnio. Vyras sako pajutęs magišką traumą vos tik susipažino su Viktorija.

„Pamačiau ir galvoju viskas, šita vienintelė. Sunku įvardinti, kuo ji mane sužavėjo, nes realiai tai visa jos visuma. Net tos erzinančios savybės man yra žavios ir tas mane traukia. Tiesiog matai žmogų ir jauti, kad tai yra tavo žmogus“, – pasakos Julius.

Praėjusių metų pavasarį žinoma pora susižadėjo kelionės į Prancūziją metu, tačiau šventės organizavimu, sako, pradedantys rūpintis tik dabar. Tiek Julius, tiek Viktorija vieningai teigia – jos bus ir net prakalbo apie šeimos pagausėjimą.

„Nesame nustatę dar tikslios datos, tačiau galiu pasakyti, jog pagaliau pradėjome planuoti tas vestuves, pradėjome kalbėti, galvoti kaip ir kas, tad planai vyksta. O šeimos ir vaikų – aišku, kad norime, Julius nori net visų penkių, tačiau viskas, manau, su laiku ir natūraliai“, – laidoje juokaus Viktorija.

Būsimų anūkų nekantriai laukia ir kulinarinio teismo teisėja, Viktorijos mama Gitana. Moteris tikina esanti be galo laiminga dėl savo dukros laimės ir būsimo žento pasirinkimo.

„Kad ir kaip keistai skamba, tačiau Julių pažinau per ekraną, per tiesiogines transliacijas. Ir manau, jog tai labai geras susipažinimas, nes realiai mes nė vieno žmogaus tiek daug nematome, kiek matėme jų gyvenimo, nuo ryto ligi vakaro. Net žiūrint per ekraną, Viktorijai neturėjau jokių priekaištų. Net gi kada ji išėjo į realybės šou, aš jai pasakiau – kas benutiks, ką padarysi, ką prisidirbsi, kas bus – aš tave palaikysiu“, – gražiais žodžiais laidoje dalinsis Viktorijos mama Gitana.