Švenčionių krašte jaunimas įkūrė net tris radijo studijas: priežastis nustebins

Pavyzdžių rastume įvairiausių, o vienas ryškiausių: Švenčionių rajone jau šeštus metus iš eilės Švenčionių rajono meno mokyklos organizuojamas kūrybiškų susitikimų festivalis „Pabraidom“, šiemet skirtas Lietuvos radijo šimtmečiui paminėti, tad ir pavadinimas atspindi vieną svarbiausių bei aktualiausių temų šiandien: „Pabraidom per radijo bangas“.
Kodėl „Pabraidom”? Nes pati idėja kilo Pabradėje, jei tiksliau – tuometinėje Pabradės meno mokykloje, o festivalio iniciatorė tuo metu buvo Vilma Smaliukienė. Per šešerius metus festivalis augo ir stiprėjo, ir dabar jau tapo ne tik Pabradės, bet ir viso regiono, apimant Švenčionis bei Švenčionėlius, bendruomenę buriančiu įvykiu.
„Festivalis turi gražų pavadinimą – tai kūrybiškų susitikimų šventė, kūrybiškų susitikimų festivalis. Pats žodis „Pabraidom“ kviečia jaunatviškai išbandyti, patirti, atrasti vis kažką naujo, todėl kasmet jo tema kinta, siekdama atliepti šalies aktualijas, svarbias datas ir minėjimus. Praėjusiais metais, minėdami iškilaus lietuvių kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, „braidėme“ kartu su Čiurlioniu – pažinome jo gyvenimą ir kūrybą. Šiais metais minime visuomeninio transliuotojo – Lietuvos radijo ir televizijos – 100-metį. Aktuali ne tik pati sukaktis, bet ir jos tema šiandienos kontekste. Ne mažiau svarbus ir bendradarbiavimo su Lietuvos bei užsienio partneriais, profesionaliais menininkais, kultūros ir mokslo atstovais stiprinimas”, – pasakojo viena festivalio idėjos puoselėtojų – kultūros vadybininkė bei Švenčionių rajono meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir projektinei veiklai Beatričė Baltrušaitytė.
Pasak pašnekovės, festivalio programa susidėliojo itin greitai: „Dirbame meno mokykloje, o tai – didelis privalumas: čia buriasi puiki, kūrybiška komanda ir bendruomenė. Tad pasiraitojome rankoves ir kibome į darbus!”. Kas įdomu, kad festivalio programa ne tik gražiai atrodė pateikta popieriuje, bet ir įgyvendinta itin kūrybiškai: „Padedami dailės mokytojų ir mokinių, visuose trijuose Švenčionių rajono meno mokyklos padaliniuose – Švenčionėliuose, Švenčionyse ir Pabradėje – įkūrėme radijo studijas, atspindinčias praeitį, dabartį ir ateitį. Jose, padedant profesionalams, buvo nufilmuota net dvylika įvairioms temoms skirtų tinklalaidžių. Taip pat organizavome ekskursijas, paskaitas ir kitus renginius, pritraukusius nemažai dalyvių”, – džiaugėsi festivalio meno vadovė.
Beje, verta atkreipti dėmesį į lektorius, kurie šių metų festivaliui pridėjo ypatingo kultūrinio „svorio“. Festivalio metu kompozitorius, muzikologas, Graco menų universiteto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas dr. Charalampos Efthymiou skaitė paskaitą apie elektroninės muzikos ištakas – jos gimimą ir ankstyvąją raidą. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, kompozitorius, LRT Klasika laidos „Modus“ autorius ir vedėjas bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Mindaugas Urbaitis susitiko su mokyklos bendruomene ir paskaitoje „Už natų ribų: šiuolaikinės muzikos kūryba“ leido iš arčiau susipažinti su savo kūryba bei kompozitoriaus profesija.
Paskaitų ciklą kūrybiškai užbaigė žymios lietuvių atlikėjos, kompozitorės, LATGA tarybos vicepirmininkės ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doktorantės Ramintos Naujanytės-Bjelle kūrybinės dirbtuvės „Garso kelionė: nuo elektroninės muzikos ištakų iki interaktyvių muzikos sistemų“. Jų metu jaunieji atlikėjai buvo pakviesti išbandyti elektroninius muzikos instrumentus ir iš arčiau pažinti šiuolaikinių muzikos technologijų galimybes.
„Festivalis orientuotas į visą Švenčionių rajono bendruomenę. Nors pagrindiniai festivalio dalyviai yra moksleiviai bei mokytojai, įvairiose festivalio veiklose sau patinkančių ir dominančių dalykų gali rasti visi. Plačiausią auditoriją pasiekia festivalio koncertai, į kuriuos susirenka daugybė menu bei muzika besidominčių žmonių”, – sako festivalio vadovas, Švenčionių rajono meno mokyklos vyr. mokytojas bei direktoriaus pavaduotojas projektinei veiklai Kasparas Kerbedis.
„Į baigiamąjį koncertą gali atvykti visi, o jis vyks ketvirtadienį, gegužės 21-ąją, 18 val. „Lentpjūvės Respublikoje”, Švenčionėliuose. Koncerto metu scenoje pasirodys Švenčionių rajono meno mokyklos moksleiviai bei mokytojai, surengsiantys šiuolaikinio šokio ir gyvos muzikos pasirodymus. Netradicinėje erdvėje vyksiantis koncertas – puikus bendruomenės telkimo pavyzdys. Projekto partneriai – bendruomenė „Miško uostas“ – ypač maloniai priėmė mūsų idėją surengti koncertą savo erdvėje, džiaugėsi, kad Švenčionių rajono meno mokyklos mokiniai gali koncertuoti ne tik tradicinėse scenose, bet ir alternatyvioje kultūrinėje erdvėje”, – būsimo nemokamo koncerto detales atskleidžia festivalio vadovas.
Na, o kokia kitų metų festivalio „Pabraidom“ vizija? Jos idėjos puoselėtojai jau turi atsakymą: „Kitąmet festivalis plėsis ir pakvies į muzikinę kelionę po Europą, skatinančią geriau pažinti įvairias kultūras ir tradicijas”, – atskleidžia Beatričė. Kasparas antrina: „Taip, dalyviai gali tikėtis plėtros ir dar daugiau veiklų, jungiančių ne tik Švenčionių rajono, bet Lietuvos bei Europos miestų bendruomenes”, – pasakojo festivalio vadovas.
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